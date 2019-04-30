Гарет Бэйл хочет остаться в "Реале"

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла заявил, что его клиент не хочет возвращаться в Премьер-Лигу, предпочитая остаться в Мадриде.

После своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) в 2013 году Бэйл успел выиграть четыре трофея Лиги Чемпионов, а вот любовь болельщиков "Реала" ему пока не покорилась.



В этом сезоне Гарет подвергается серьезному давлению со стороны фанатов и прессы, а после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" показалось, что судьба 29-летнего валлийца предрешена.



В свой первый период работы на "Сантьяго Бернабеу" Зидан не сильно ладил с Бэйлом, оставив того вне стартового состава на прошлогодний финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Кроме того, после своего возвращения Зинедин уже сделал несколько намеков на расставание с Гаретом.



Однако агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы воспитанника "Саутгемптона", советует клубам Премьер-Лиги не мечтать о Бэйле.



"Гарет на 100 процентов предан "Реалу". Ничего не изменилось. Он хочет всю свою карьеру провести в "Реале", — сообщил Барнетт BBC Radio Wales.