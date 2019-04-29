"Челси" задумывается о покупке Юсефа Аталя

Правый защитник "Ниццы" Юсеф Аталь попал в список трансферных целей "Челси" на грядущее лето.

Как известно, в данный момент лондонский клуб находится под трансферным запретом на два окна. Даже если апелляция "синих" будет отклонена ФИФА, они все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд.



Таким образом, даже если отменить санкции не удастся, "Челси" все еще может их отсрочить, чтобы укомплектовать свой состав к следующему сезону.



Учитывая это, "синие" не прекращают поиски усиления. По информации The Telegraph, недавно список целей "Челси" пополнил 22-летний Аталь, который в минувший уикенд отметился хет-триком против "Генгама" в Лиге 1.



Игрок сборной Алжира также вызывает интерес со стороны других топ-клубов Европы, включая "Баварию" и "Атлетико". Ожидается, что "Ницца" попросит за свою восходящую звезду минимум 35 миллионов фунтов.



