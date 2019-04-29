Ван Дейк не помышляет о "Золотом мяче"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не покушается на "Золотой мяч" — самый престижную индивидуальную награду в футболе.

Напомним, накануне вечером Ван Дейк получил свою награду как Игрок Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Другие игроки высоко оценили то влияние, которое 27-летний голландец оказал на игру "Ливерпуля". Благодаря надежным действиям Виргила в обороне "красные" пропустили 20 мячей и провели 20 "сухих" матчей в рамках Премьер-Лиги, превратившись в претендента на титул.

Очарованные игрой самого дорогого защитника в мире болельщики заговорили, что теперь Ван Дейк может составить конкуренцию Лионелю Месси в борьбе за "Золотой мяч", однако сам суперзвезда "Барселоны" может спать спокойно.

"Я об этом совершенно не помышляю. В данный момент в футболе есть игроки, которые просто не из этого мира, и они проявляют себя много лет".

"Я очень счастлив тем, как играю в данный момент и как стабильна моя игра, а также тем, что я избегаю травм. Думаю, я просто должен не забегать слишком вперед", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Золотой мяч, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 22:10

Количество просмотров Просмотров: 396

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  1. chr1s8rown 29.04.2019 22:50 # chr1s8rown
    Такой ж скромный как ван дамм
    Ни то что шитишные шлюхи

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  2. xin 29.04.2019 22:46 # xin
    Кому еще не плевать на эту продажную говно-награду после того, как её не отдали Снейдеру и Рибери? И при всём при этом ни разу не вручили гениальным Хави и Иньесте, которые выиграли всё на международном уровне, в то время как гном не тащит и забивает онли Гваделупам всяким.

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  3. suddenly 29.04.2019 22:22 # suddenly
    ЗМ получит игрок Ла лиги. Тут даже и думать не надо.

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  4. only--liverpool 29.04.2019 22:15 # only--liverpool
    А его защитникам ваще дают?

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