Ван Дейк не помышляет о "Золотом мяче"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не покушается на "Золотой мяч" — самый престижную индивидуальную награду в футболе.
Напомним, накануне вечером Ван Дейк получил свою награду как Игрок Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Другие игроки высоко оценили то влияние, которое 27-летний голландец оказал на игру "Ливерпуля". Благодаря надежным действиям Виргила в обороне "красные" пропустили 20 мячей и провели 20 "сухих" матчей в рамках Премьер-Лиги, превратившись в претендента на титул.
Очарованные игрой самого дорогого защитника в мире болельщики заговорили, что теперь Ван Дейк может составить конкуренцию Лионелю Месси в борьбе за "Золотой мяч", однако сам суперзвезда "Барселоны" может спать спокойно.
"Я об этом совершенно не помышляю. В данный момент в футболе есть игроки, которые просто не из этого мира, и они проявляют себя много лет".
"Я очень счастлив тем, как играю в данный момент и как стабильна моя игра, а также тем, что я избегаю травм. Думаю, я просто должен не забегать слишком вперед", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
29.04.2019 22:10
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Последние комментарии:
Такой ж скромный как ван дамм
Ни то что шитишные шлюхи
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Кому еще не плевать на эту продажную говно-награду после того, как её не отдали Снейдеру и Рибери? И при всём при этом ни разу не вручили гениальным Хави и Иньесте, которые выиграли всё на международном уровне, в то время как гном не тащит и забивает онли Гваделупам всяким.
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ЗМ получит игрок Ла лиги. Тут даже и думать не надо.
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А его защитникам ваще дают?
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