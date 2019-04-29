Ван Дейк не помышляет о "Золотом мяче"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не покушается на "Золотой мяч" — самый престижную индивидуальную награду в футболе.

Напомним, накануне вечером Ван Дейк получил свою награду как Игрок Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Другие игроки высоко оценили то влияние, которое 27-летний голландец оказал на игру "Ливерпуля". Благодаря надежным действиям Виргила в обороне "красные" пропустили 20 мячей и провели 20 "сухих" матчей в рамках Премьер-Лиги, превратившись в претендента на титул.



Очарованные игрой самого дорогого защитника в мире болельщики заговорили, что теперь Ван Дейк может составить конкуренцию Лионелю Месси в борьбе за "Золотой мяч", однако сам суперзвезда "Барселоны" может спать спокойно.



"Я об этом совершенно не помышляю. В данный момент в футболе есть игроки, которые просто не из этого мира, и они проявляют себя много лет".



"Я очень счастлив тем, как играю в данный момент и как стабильна моя игра, а также тем, что я избегаю травм. Думаю, я просто должен не забегать слишком вперед", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.