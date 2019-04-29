Денис Суарес покидает "Арсенал" с травмой

Денис Суарес Карьера Дениса Суареса в "Арсенале" ограничится теми 95 минутами, что испанский полузащитник успел сыграть за "канониров" с момента перехода из "Барселоны" в январе на правах аренды.

Из этих 95 минут Суарес лишь 67 провел в Премьер-Лиге, совершенно себя не проявив и не дав никаких поводов "Арсеналу", чтобы задуматься о выкупе его трансфера.

Последний раз Денис выходил на поле еще 10 марта против "Манчестер Юнайтед", и тот матч так и останется последним для 25-летнего полузащитника за лондонский клуб.

"Я бы хотел, чтобы все вы знали, что я уже не смогу сыграть в этом сезоне. У меня возникли кое-какие осложнения с пахом после матча против БАТЭ в Лиге Европы. Я даже перестал тренироваться".

"После серии медицинских консультаций стало ясно, что мне придется сделать паузу и пройти лечение, что не совместимо с игрой в футбол", — сообщил Суарес в твиттере.

Добавим, что этот неудачный трансфер обошелся "Арсеналу" в 3.2 миллиона фунтов. Как сообщает Daily Mail, "канониры" выложили 2.5 млн. фунтов в качестве арендной платы, а также взяли на себя зарплату Дениса в размере 55 тыс. фунтов в неделю.


Метки Арсенал, Барселона, Суарес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 21:45

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  1. graven 29.04.2019 22:59 # graven
    Трансфер уровня Чёльстрема

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  2. chelsiukpro 29.04.2019 22:05 # chelsiukpro
    Заебись игрок чё тут сказать ТОПАРИК АРСА!

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