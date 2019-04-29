Том Дэвис заключил новый контракт с "Эвертоном"

Полузащитник "Эвертона" Том Дэвис заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Дэвис, которому в июне исполнится 21, находится в системе мерсисайдского клуба с 11 лет. В августе 2018 Том стал самым молодым капитаном в истории "ирисок".



С тех пор Дэвис еще раз примерял капитанскую повязку родного клуба, в том числе в победных матчах Премьер-Лиги против "Лестера" и "Фулхэма".



На "Гудисон Парк" рассчитывают на Тома не только как на талантливого игрока, но и как на лидера, пускай пока Дэвис и не имеет твердого места в основе — только 10 выходов в старте в этом сезоне Премьер-Лиги. Свои намерения "Эвертон" подтвердил с помощью новой сделки.



"Я чувствую, что клуб верит в меня, и они показали это, предложив мне новый контракт. Я постоянно прогрессирую и чувствую, что это то место, где я могу развиваться. Я хочу быть здесь".



"У меня уже были кое-какие важные моменты, и я хочу, чтобы их стало больше и чтобы каждый увидел, насколько я хорош. Мои амбиции всегда состояли в том, чтобы выиграть что-нибудь здесь. Я был бы счастлив узнать, и я знаю, что другие парни хотят того же", — сообщил Дэвис.