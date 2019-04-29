Харри Уинкс перенес операцию на пахе
Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс перенес операцию на паховых мышцах и теперь, вероятно, пропустит остаток сезона.
Эту травму 23-летний англичанин получил еще в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", когда "шпоры" добились минимальной победы на своем новом стадионе.
Спустя несколько недель медицинскому штабу стало ясно, что Уинксу не удастся избежать операции, и в понедельник Харри лег под нож хирурга.
Официально "Тоттенхэм" не называет сроков восстановления Уинкса, однако Daily Mail ожидает, что Харри почти наверняка пропустит остаток сезона — даже возможный финал Лиги Чемпионов 1 июня.
Добавим, что в том же матче с "Сити" "шпоры" потеряли и нападающего Харри Кейна, который, в отличие от тезки, имеет шансы восстановиться к финалу Лиги Чемпионов.
29.04.2019 21:05
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