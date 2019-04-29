Харри Уинкс перенес операцию на пахе

Харри Уинкс Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс перенес операцию на паховых мышцах и теперь, вероятно, пропустит остаток сезона.

Эту травму 23-летний англичанин получил еще в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", когда "шпоры" добились минимальной победы на своем новом стадионе.

Спустя несколько недель медицинскому штабу стало ясно, что Уинксу не удастся избежать операции, и в понедельник Харри лег под нож хирурга.

Официально "Тоттенхэм" не называет сроков восстановления Уинкса, однако Daily Mail ожидает, что Харри почти наверняка пропустит остаток сезона — даже возможный финал Лиги Чемпионов 1 июня.

Добавим, что в том же матче с "Сити" "шпоры" потеряли и нападающего Харри Кейна, который, в отличие от тезки, имеет шансы восстановиться к финалу Лиги Чемпионов.


Метки Тоттенхэм, травмы, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 21:05

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 29.04.2019 21:17 # liverpool1892est
    По фотке вроде он показывает что на письке операция была

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  2. suddenly 29.04.2019 21:15 # suddenly
    Слабый заголовок. Стареет Миха...

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  3. chebrec 29.04.2019 21:12 # chebrec
    Здоровья топу

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