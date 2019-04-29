Эрик Байи пропустит остаток сезона и Кубок Африки

Эрик Байи "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что защитник Эрик Байи пропустит не только концовку сезона, но и Кубок Африки грядущим летом.

25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара повредил связки своего колена в столкновении с полузащитником Матео Ковачичем во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

То было первое появление Байи в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги 3 февраля. Своего следующего шанса Эрику придется подождать еще дольше.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что теперь Байи пропустит два заключительных матча в Премьер-Лиге, а также не поможет своей сборной на Кубке Африки, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 20:55

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  1. nehta 29.04.2019 21:34 # nehta
    Вот тебе и "Ивуарийская скала"... больше на "Ивуарийский хрусталь" смахивает.

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  2. chebrec 29.04.2019 21:18 # chebrec
    Боец всего себя отдал

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  3. liverpool1892est 29.04.2019 21:18 # liverpool1892est
    Из стана скама новости одна лучше другой...Прям не перестаю радоваться уже какой месяц:)

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  4. nir-vana 29.04.2019 21:02 # nir-vana
    Сдать его в качестве стекла в Игру престолов, чтобы он разлетался когда ходаков убивают

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