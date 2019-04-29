Эрик Байи пропустит остаток сезона и Кубок Африки

"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что защитник Эрик Байи пропустит не только концовку сезона, но и Кубок Африки грядущим летом.

25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара повредил связки своего колена в столкновении с полузащитником Матео Ковачичем во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".



То было первое появление Байи в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги 3 февраля. Своего следующего шанса Эрику придется подождать еще дольше.



В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что теперь Байи пропустит два заключительных матча в Премьер-Лиге, а также не поможет своей сборной на Кубке Африки, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.