Эрик Байи пропустит остаток сезона и Кубок Африки
"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что защитник Эрик Байи пропустит не только концовку сезона, но и Кубок Африки грядущим летом.
25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара повредил связки своего колена в столкновении с полузащитником Матео Ковачичем во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
То было первое появление Байи в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги 3 февраля. Своего следующего шанса Эрику придется подождать еще дольше.
В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что теперь Байи пропустит два заключительных матча в Премьер-Лиге, а также не поможет своей сборной на Кубке Африки, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
29.04.2019 20:55
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Последние комментарии:
Вот тебе и "Ивуарийская скала"... больше на "Ивуарийский хрусталь" смахивает.
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Боец всего себя отдал
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Из стана скама новости одна лучше другой...Прям не перестаю радоваться уже какой месяц:)
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Сдать его в качестве стекла в Игру престолов, чтобы он разлетался когда ходаков убивают
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