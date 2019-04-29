Венгер предупредил, что "Юнайтед" будет сложно покупать звезд

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер предупредил "Манчестер Юнайтед", что клубу с "Олд Траффорд" будет сложно покупать качественных игроков грядущим летом, несмотря на на наличие денег.

Согласно слухам, грядущим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер устроит масштабную перестройку команды, которая проваливает концовку этого сезона и всерьез рискует остаться без Лиги Чемпионов.



Однако Венгер предупреждает, что "Юнайтед" будет не единственным клубом на трансферном рынке с деньгами, и не факт, что звездные игроки увидят в буксующих "дьяволах" наиболее привлекательный вариант для развития своих карьер.



"Они уже потратили кучу денег, и у них все еще остается много денег, однако перед ними стоит сложная задача".



"На мой взгляд, это будет интересное лето, потому что есть много больших клубов, которые собираются покупать игроков. Думаю, на рынке будет больше денег, чем хороших игроков, поэтому принять правильные решения окажется непросто".



"Потому что на рынке есть "Реал", есть "Бавария", есть ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси". У них больше денег, чем есть хороших игроков. И это будет проблемой для всех больших клубов", — сообщил Венгер beIN Sports.