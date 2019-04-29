"Юнайтед" видит в Облаке замену для Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" всерьез задумывается о том, чтобы выплатить отступные за голкипера "Атлетико" Яна Облака.

Ранее в этом месяце Облак заключил новый контракт, по которому сумма выкупа его трансфера увеличилась до 120 миллионов евро (104 млн. фунтов).



По информации ESPN, такого рода цена, которая сделала бы Яна самым дорогим голкипером мира, не страшит "Юнайтед". На "Олд Траффорд" считают, что это все равно была бы хорошая инвестиция.



Интерес "красных дьяволов" к 26-летнему словенцу обусловлен неопределенной ситуацией с Давидом Де Хеа, которого клуб уже несколько месяцев безуспешно пытается склонить к новой сделке.



В данный момент у Де Хеа, в игре которого наметился серьезный спад в последние недели, остается только один год по действующему контракту, а своей опцией по автоматическому продлению этого соглашения "Юнайтед" воспользовался еще в январе.



Таким образом, грядущим летом "дьяволы" будут обязаны решить судьбу Де Хеа — тем или иным образом. Если Давид так и не согласится на новый контракт, то будет продан, а "Юнайтед" потребуется другой первый номер — и Облак является основным кандидатом на эту роль.