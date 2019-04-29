Лукаку не уверен, что останется в "Юнайтед"
Нападающий Ромелу Лукаку не уверен, останется ли он в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.
Ранее в апреле агент 25-летнего бельгийца Федерико Пасторелло заявил об амбициях своего клиента поиграть в Серии А. А затем и сам Ромелу подтвердил, что итальянский чемпионат очень привлекателен для него.
Помимо "Ювентуса", "Интера" и "Милана", среди претендентов на Лукаку также называются "Бавария" и ПСЖ. И Ромелу не берется обещать, что сохранит верность забуксовавшему на шестом месте в Премьер-Лиге клубу.
"Останусь ли я в "Юнайтед" на следующий сезон? Я не знаю. Я не хочу подкреплять слухи. Я по-прежнему связан контрактом", — приводит слова Лукаку Sky Sports.
29.04.2019 17:00
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