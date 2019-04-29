Лукаку не уверен, что останется в "Юнайтед"

Нападающий Ромелу Лукаку не уверен, останется ли он в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Ранее в апреле агент 25-летнего бельгийца Федерико Пасторелло заявил об амбициях своего клиента поиграть в Серии А. А затем и сам Ромелу подтвердил, что итальянский чемпионат очень привлекателен для него.



Помимо "Ювентуса", "Интера" и "Милана", среди претендентов на Лукаку также называются "Бавария" и ПСЖ. И Ромелу не берется обещать, что сохранит верность забуксовавшему на шестом месте в Премьер-Лиге клубу.



"Останусь ли я в "Юнайтед" на следующий сезон? Я не знаю. Я не хочу подкреплять слухи. Я по-прежнему связан контрактом", — приводит слова Лукаку Sky Sports.