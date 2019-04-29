Лукаку не уверен, что останется в "Юнайтед"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку не уверен, останется ли он в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Ранее в апреле агент 25-летнего бельгийца Федерико Пасторелло заявил об амбициях своего клиента поиграть в Серии А. А затем и сам Ромелу подтвердил, что итальянский чемпионат очень привлекателен для него.

Помимо "Ювентуса", "Интера" и "Милана", среди претендентов на Лукаку также называются "Бавария" и ПСЖ. И Ромелу не берется обещать, что сохранит верность забуксовавшему на шестом месте в Премьер-Лиге клубу.

"Останусь ли я в "Юнайтед" на следующий сезон? Я не знаю. Я не хочу подкреплять слухи. Я по-прежнему связан контрактом", — приводит слова Лукаку Sky Sports.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 17:00

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  1. lambert757 29.04.2019 18:00 # lambert757
    70 лямов евро и забирайте

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  2. suddenly 29.04.2019 17:35 # suddenly
    За него не малую цену заломит МЮ. Кто в Италии себе сможет его позволить?

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  3. chelsea-soul 29.04.2019 17:06 # chelsea-soul
    уровень Эвертона

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