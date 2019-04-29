Эмери наменкнул, что приоритетом "Арсенала" стала Лига Европы

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что теперь его команда сосредоточится на Лиге Европы из-за сложной ситуации в Премьер-Лиге.

В воскресенье против "Лестера" подопечные Эмери потерпели свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге (0:3) и теперь находятся в двух очках от топ-4. Таким образом, "Арсенал" оказался в зависимости от своих конкурентов перед заключительными матчами против "Брайтона" и "Бернли".

В то же время "канониры" остаются хозяевами своей судьбы в Лиге Европы, где их уже на этой неделе ждет первый полуфинальный матч против "Валенсии". Эмери намерен не ударить в грязь лицом в этом турнире, который он трижды выигрывал с "Севильей".

"На предстоящей неделе нас ждет матч против "Валенсии" в Лиге Европы, и на этот турнир у нас есть большие амбиции и большая мотивация. Это полуфинал, и это будет сложно. Затем будет "Брайтон", и этот матч мы тоже хотим выиграть".

"Мы еще в начале сезона знали, что финишировать в топ-4 будет очень сложно. Мы продолжим сражаться, но мы не будем смотреть в таблицу. Мы очень мотивированы на Лигу Европы", — цитирует Эмери Daily Mail.


Метки Арсенал, Лига Европы, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 29.04.2019 16:43 # ofori-twumasi
    Если в финале ЛЕ встретятся Челси и Арсенал, и к этому моменту они будут занимать 4 и 5 место, неважно, кто какое, то обе команды по-любому будут иметь путевку в ЛЧ на следующий год, независимо от того, кто выиграет финал. Забавно получается.

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  2. largo-winch 29.04.2019 16:40 # largo-winch
    блея, как вспомню как этот кретин просрал 4-голевое преимущество с ПСЖ против Барсы. Нахуй Эмери делать в ЛЧ?

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  3. ska-skvo 29.04.2019 16:29 # ska-skvo
    Если не выйграет УЕФА это будет фиаско, хотя уже щас понятно что выйграть будет почти невозможно, но верим в лучшее.

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  4. bes-ter 29.04.2019 16:28 # bes-ter
    Это еще месяц назад понятно было. Возьмут кубок и привет ЛЧ.

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  5. chebrec 29.04.2019 16:04 # chebrec
    Капитан очевидность 2
    Король ЛЕ

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