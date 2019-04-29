Эмери наменкнул, что приоритетом "Арсенала" стала Лига Европы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что теперь его команда сосредоточится на Лиге Европы из-за сложной ситуации в Премьер-Лиге.

В воскресенье против "Лестера" подопечные Эмери потерпели свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге (0:3) и теперь находятся в двух очках от топ-4. Таким образом, "Арсенал" оказался в зависимости от своих конкурентов перед заключительными матчами против "Брайтона" и "Бернли".



В то же время "канониры" остаются хозяевами своей судьбы в Лиге Европы, где их уже на этой неделе ждет первый полуфинальный матч против "Валенсии". Эмери намерен не ударить в грязь лицом в этом турнире, который он трижды выигрывал с "Севильей".



"На предстоящей неделе нас ждет матч против "Валенсии" в Лиге Европы, и на этот турнир у нас есть большие амбиции и большая мотивация. Это полуфинал, и это будет сложно. Затем будет "Брайтон", и этот матч мы тоже хотим выиграть".



"Мы еще в начале сезона знали, что финишировать в топ-4 будет очень сложно. Мы продолжим сражаться, но мы не будем смотреть в таблицу. Мы очень мотивированы на Лигу Европы", — цитирует Эмери Daily Mail.