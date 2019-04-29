Льоренте: "Сыграем так снова, проиграем "Аяксу"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте предупредил свою команду, что та непременно проиграет "Аяксу" в Лиге Чемпионов, если не добавит относительно матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В минувшую пятницу "шпоры" потерпели первое поражение на своем новом стадионе, уступив "Вест Хэму" со счетом 0:1. Во втором тайме этого дерби подопечные Маурисио Почеттино выглядели истощенными физически и психологически.



Уже во вторник на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" пожалует молодой и дерзкий "Аякс", и 34-летний Льоренте, которому предстоит подменять травмированного Харри Кейна и дисквалифицированного Сон Хен Мина, требует от своей команды взбодриться.



"Возможно, так даже лучше, почему нет? Это правда, каждому из нас был необходим сигнал к пробуждению, потому что, если во вторник мы сыграем, как против "Вест Хэма", то проиграем — причем легко".



"Полуфинал Лиги Чемпионов — это такого рода матч, к которому не нужно готовиться. Настрой игроков будет другим. Но я не думаю, что мы не настроились на "Вест Хэм". Я не знаю, почему так вышло, но если мы снова сыграем таким образом, то определенно проиграем", — цитирует Льоренте The Guardian.