Райан Фрэйзер готов уйти в топ-клуб

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер принял решение насчет своего будущего и теперь готов отправиться в большой клуб грядущим летом.

25-летний Фрэйзер является одной из главных звезд "Борнмута" и всей Премьер-Лиги в этом сезоне, что подтверждается его статистикой — Райан забил семь голов и отдал 13 результативных передач за "вишенок" в рамках чемпионата.



Привлекательность 25-летнего игрока сборной Шотландии в глазах топ-клубов повышается тем фактом, что его действующий контракт истекает уже через 12 месяцев.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, изначально план Фрэйзера состоял в том, чтобы попытаться уйти на повышение летом 2020. Именно поэтому Райан отверг предложение "Борнмута" о новом контракте.



Однако теперь Фрэйзер чувствует, что ему не нужен статус свободного агента, чтобы заинтересовать представителей топ-6 Премьер-Лиги. Райан надеется, что большие клубы попытаются купить его уже грядущим летом.



По информации источника, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" уже проявили свой интерес к Фрэйзеру, который выступает за "Борнмут" после своего перехода из "Абердина" в 2013 году.