Райан Фрэйзер готов уйти в топ-клуб
Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер принял решение насчет своего будущего и теперь готов отправиться в большой клуб грядущим летом.
25-летний Фрэйзер является одной из главных звезд "Борнмута" и всей Премьер-Лиги в этом сезоне, что подтверждается его статистикой — Райан забил семь голов и отдал 13 результативных передач за "вишенок" в рамках чемпионата.
Привлекательность 25-летнего игрока сборной Шотландии в глазах топ-клубов повышается тем фактом, что его действующий контракт истекает уже через 12 месяцев.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, изначально план Фрэйзера состоял в том, чтобы попытаться уйти на повышение летом 2020. Именно поэтому Райан отверг предложение "Борнмута" о новом контракте.
Однако теперь Фрэйзер чувствует, что ему не нужен статус свободного агента, чтобы заинтересовать представителей топ-6 Премьер-Лиги. Райан надеется, что большие клубы попытаются купить его уже грядущим летом.
По информации источника, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" уже проявили свой интерес к Фрэйзеру, который выступает за "Борнмут" после своего перехода из "Абердина" в 2013 году.
29.04.2019 14:00
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Последние комментарии:
к сожалению перейдет в очередной середняк, вроде арсенала или челси
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бля он первый сезон проводит на таком уровне схуев он должен заиграть в топ-клубе?
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Фрейзер 12 ассистов
Азар 12 ассистов
Реал дауны, могли бы сразу Фрейзера покупать за гроши, в качестве не потеряли бы
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Норм замена азару
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меняем на зарплату Мхитаряна
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Давно пора.Нужно было уходить сразу после того как Лузерпуль выебал.
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