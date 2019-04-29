Райан Фрэйзер готов уйти в топ-клуб

Райан Фрэйзер Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер принял решение насчет своего будущего и теперь готов отправиться в большой клуб грядущим летом.

25-летний Фрэйзер является одной из главных звезд "Борнмута" и всей Премьер-Лиги в этом сезоне, что подтверждается его статистикой — Райан забил семь голов и отдал 13 результативных передач за "вишенок" в рамках чемпионата.

Привлекательность 25-летнего игрока сборной Шотландии в глазах топ-клубов повышается тем фактом, что его действующий контракт истекает уже через 12 месяцев.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, изначально план Фрэйзера состоял в том, чтобы попытаться уйти на повышение летом 2020. Именно поэтому Райан отверг предложение "Борнмута" о новом контракте.

Однако теперь Фрэйзер чувствует, что ему не нужен статус свободного агента, чтобы заинтересовать представителей топ-6 Премьер-Лиги. Райан надеется, что большие клубы попытаются купить его уже грядущим летом.

По информации источника, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" уже проявили свой интерес к Фрэйзеру, который выступает за "Борнмут" после своего перехода из "Абердина" в 2013 году.


Метки Борнмут, Фрэйзер

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 860

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.04.2019 14:52 # tigerpool
    к сожалению перейдет в очередной середняк, вроде арсенала или челси

    (ответить)

  2. beatboy 29.04.2019 14:52 # beatboy
    бля он первый сезон проводит на таком уровне схуев он должен заиграть в топ-клубе?

    (ответить)

  3. largo-winch 29.04.2019 14:50 # largo-winch
    Фрейзер 12 ассистов
    Азар 12 ассистов

    Реал дауны, могли бы сразу Фрейзера покупать за гроши, в качестве не потеряли бы

    (ответить)

  4. thegodfather 29.04.2019 14:29 # thegodfather
    Норм замена азару

    (ответить)

  5. mixmaster 29.04.2019 14:28 # mixmaster
    меняем на зарплату Мхитаряна

    (ответить)

  6. kotopes1337 29.04.2019 14:19 # kotopes1337
    Давно пора.Нужно было уходить сразу после того как Лузерпуль выебал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: