Журналисты признали Стерлинга Игроком Года

Ассоциация журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), признала вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга лучшим игроком завершающегося сезона 2018/19.

В голосовании более чем 400 членов FWA Стерлинг получил 62 процентов всех голосов — на 100 голосов больше, чем защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк, накануне признанный Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Третье место в голосовании занял нападающий Серхио Агуэро, одноклубник Стерлинг. Среди них, кому журналисты отдали свои симпатии, также оказались Харри Кейн из "Тоттенхэма", Эден Азар из "Челси", Александр Лакасетт из "Арсенала", Бернарду Силва с Давидом Сильвой из "Сити".



Таким образом, журналисты по достоинству оценили игру 24-летнего Стерлинга, который в этом сезоне забил 29 голов за клуб и сборную Англии. Рахим уже выиграл с "горожанами" Кубок Лиги, к которому вскоре может добавить титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.



Добавим, что накануне Стерлинг также был признан молодым Игроком Года по версии PFA, "взрослую" награду уступив Ван Дейку.