Журналисты признали Стерлинга Игроком Года
Ассоциация журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), признала вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга лучшим игроком завершающегося сезона 2018/19.
В голосовании более чем 400 членов FWA Стерлинг получил 62 процентов всех голосов — на 100 голосов больше, чем защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк, накануне признанный Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Третье место в голосовании занял нападающий Серхио Агуэро, одноклубник Стерлинг. Среди них, кому журналисты отдали свои симпатии, также оказались Харри Кейн из "Тоттенхэма", Эден Азар из "Челси", Александр Лакасетт из "Арсенала", Бернарду Силва с Давидом Сильвой из "Сити".
Таким образом, журналисты по достоинству оценили игру 24-летнего Стерлинга, который в этом сезоне забил 29 голов за клуб и сборную Англии. Рахим уже выиграл с "горожанами" Кубок Лиги, к которому вскоре может добавить титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.
Добавим, что накануне Стерлинг также был признан молодым Игроком Года по версии PFA, "взрослую" награду уступив Ван Дейку.
29.04.2019 13:00
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Последние комментарии:
ну все, теперь можно делать каминг аут
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адекватно, ротация команды клопа всех журналистов не успела прорОтировать
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Дали награду ,лишь бы этот пиздюк снова не расплакался, о том что негров притесняют...
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Ввд раком ебал шлюхжирналистов и шперминга
Он разве обошел ВВД на дриблинге.
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Стерлинг топчик. Я даже не знаю, кого назвал бы. И он, и ВанДейк оказали большое влияние на результаты. Но Стерлинг импонирует своим похуизмом на все анализы по поводу его игры, он работает и работает. А Ван Дейк просто лучший цз в мире, ему эти лавры не нужны, ему АПЛ и ЛЧ давай.
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Вс еправильно.
Оценивать должны те, кто имеет опыт и критерии оценки. Журналисты занимаются этим постоянно, смотрят все матчи, видят объективную картину.
Как футболисты вообще могут объективно оценить того или иного игрока, если они за весь сезон видят только 38 матчей из 760 и не изучают никакой статистики.
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Уже даже педики становятся игроками года
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Что не сделают, лишь бы чёрным угодить...
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журналисты как они есть.
футболисты профессионалы сказали своё слово.
продажные собаки - своё
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адекватно, не то что PFA
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Старлинг молоток. Не отменяет того факта что бритосские журналюги обязаны присунуть своего
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красавчик
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