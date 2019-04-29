Журналисты признали Стерлинга Игроком Года

Рахим Стерлинг Ассоциация журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), признала вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга лучшим игроком завершающегося сезона 2018/19.

В голосовании более чем 400 членов FWA Стерлинг получил 62 процентов всех голосов — на 100 голосов больше, чем защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк, накануне признанный Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Третье место в голосовании занял нападающий Серхио Агуэро, одноклубник Стерлинг. Среди них, кому журналисты отдали свои симпатии, также оказались Харри Кейн из "Тоттенхэма", Эден Азар из "Челси", Александр Лакасетт из "Арсенала", Бернарду Силва с Давидом Сильвой из "Сити".

Таким образом, журналисты по достоинству оценили игру 24-летнего Стерлинга, который в этом сезоне забил 29 голов за клуб и сборную Англии. Рахим уже выиграл с "горожанами" Кубок Лиги, к которому вскоре может добавить титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.

Добавим, что накануне Стерлинг также был признан молодым Игроком Года по версии PFA, "взрослую" награду уступив Ван Дейку.


Метки FWA, Манчестер Сити, награды, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 747

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Последние комментарии:




  1. uyga 29.04.2019 13:48 # uyga
    ну все, теперь можно делать каминг аут

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  2. mixmaster 29.04.2019 13:37 # mixmaster
    адекватно, ротация команды клопа всех журналистов не успела прорОтировать

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  3. yxaxaxaxaxa 29.04.2019 13:36 # yxaxaxaxaxa
    Дали награду ,лишь бы этот пиздюк снова не расплакался, о том что негров притесняют...

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  4. chr1s8rown 29.04.2019 13:31 # chr1s8rown
    Ввд раком ебал шлюхжирналистов и шперминга
    Он разве обошел ВВД на дриблинге.

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  5. sausage 29.04.2019 13:31 # sausage
    Стерлинг топчик. Я даже не знаю, кого назвал бы. И он, и ВанДейк оказали большое влияние на результаты. Но Стерлинг импонирует своим похуизмом на все анализы по поводу его игры, он работает и работает. А Ван Дейк просто лучший цз в мире, ему эти лавры не нужны, ему АПЛ и ЛЧ давай.

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  6. superglor 29.04.2019 13:19 # superglor
    Вс еправильно.

    Оценивать должны те, кто имеет опыт и критерии оценки. Журналисты занимаются этим постоянно, смотрят все матчи, видят объективную картину.

    Как футболисты вообще могут объективно оценить того или иного игрока, если они за весь сезон видят только 38 матчей из 760 и не изучают никакой статистики.

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  7. muzzle 29.04.2019 13:19 # muzzle
    Уже даже педики становятся игроками года

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  8. suddenly 29.04.2019 13:17 # suddenly
    Что не сделают, лишь бы чёрным угодить...

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  9. makaku 29.04.2019 13:15 # makaku
    журналисты как они есть.
    футболисты профессионалы сказали своё слово.
    продажные собаки - своё

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  10. manutd-20champ 29.04.2019 13:11 # manutd-20champ
    адекватно, не то что PFA

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  11. lfcynwa 29.04.2019 13:08 # lfcynwa
    Старлинг молоток. Не отменяет того факта что бритосские журналюги обязаны присунуть своего

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  12. largo-winch 29.04.2019 13:02 # largo-winch
    красавчик

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