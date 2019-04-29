Джака: "Мы упустили три больших шанса"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака посетовал на очередную возможность закрепиться в топ-4 Премьер-Лиги, что упустила его команда.

Воскресное поражение 3:0 в гостях у "Лестера" стало для "канониров" третьим подряд в Премьер-Лиге. Теперь "Арсенал" находится в двух очках от топ-4, и с такими результатами Джака даже не хочет обсуждать шансы своей команды завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



"Сейчас неподходящий момент, чтобы думать о топ-4. Мы имели три больших шанса. Сначала против "Кристал Пэлас", затем в среду против "Вулверхэмптона" и, наконец, сегодня".



"Если из двух выездных матчей и одного домашнего ты не получаешь трех очков, то не можешь говорить о топ-4".



"Сложно объяснить, почему на выезде мы не играем так, как дома, и почему не набираем очков. Я говорил об это еще на прошлой неделе. На выезде игра проходит по-другому, нежели дома. Ты должен выигрывать единоборства и бегать больше соперника, потому что соперника подгоняют фанаты".



"Все команды в Премьер-Лиге могут играть в футбол и могут сражаться. Если ты не будешь отвечать на это, получится, как сегодня", — цитирует Джаку Sky Sports.