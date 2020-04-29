Майклу Оливеру и его жене угрожают расправой

Рефери Майклу Оливеру и его жене Люси угрожают расправой после воскресных матчей мужской и женской команд "Арсенала".

Накануне Оливер обслуживал матч Премьер-Лиги между"Лестером" и "Арсеналом", удалив за две желтых карточки защитника "канониров" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.



В результате "Арсенал" сокрушительно проиграл этот матч (3:0), а главный тренер лондонцев Унаи Эмери не согласился с решением Оливера и заявил, что несправедливое удаление перечеркнуло план его команды на игру.



После матча, сообщает Daily Mirror, болельщики "Арсенала" принялись оскорблять Майкла в социальных сетях и угрожать ему расправой. Один из фанатов даже написал, что "Оливер заслуживает, чтобы ему выстрелили в голову".



Защита полиции может потребоваться и супруге Майкла Люси Оливер, которая в этот же день обслуживала матч женской команды "Арсенала" в гостях у "Брайтона".



В отличие от мужчин, девушки "Арсенала" сыграли гораздо лучше, одержав победу 0:4 и оформив чемпионский титул Суперлиги. Однако проигравшая сторона тяжело отреагировала на этот разгром, выместив свою злобу на Люси.



Добавим, что Оливер и его семья уже не первый раз становятся мишенью для разъяренных фанатов. Год назад Майкла атаковали фанаты "Ювентуса", в ворота которого он назначил поздний пенальти в драматичном противостоянии с "Реалом" в плей-офф Лиги Чемпионов.