Майклу Оливеру и его жене угрожают расправой

Люси Оливер Рефери Майклу Оливеру и его жене Люси угрожают расправой после воскресных матчей мужской и женской команд "Арсенала".

Накануне Оливер обслуживал матч Премьер-Лиги между"Лестером" и "Арсеналом", удалив за две желтых карточки защитника "канониров" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

В результате "Арсенал" сокрушительно проиграл этот матч (3:0), а главный тренер лондонцев Унаи Эмери не согласился с решением Оливера и заявил, что несправедливое удаление перечеркнуло план его команды на игру.

После матча, сообщает Daily Mirror, болельщики "Арсенала" принялись оскорблять Майкла в социальных сетях и угрожать ему расправой. Один из фанатов даже написал, что "Оливер заслуживает, чтобы ему выстрелили в голову".

Защита полиции может потребоваться и супруге Майкла Люси Оливер, которая в этот же день обслуживала матч женской команды "Арсенала" в гостях у "Брайтона".

В отличие от мужчин, девушки "Арсенала" сыграли гораздо лучше, одержав победу 0:4 и оформив чемпионский титул Суперлиги. Однако проигравшая сторона тяжело отреагировала на этот разгром, выместив свою злобу на Люси.

Добавим, что Оливер и его семья уже не первый раз становятся мишенью для разъяренных фанатов. Год назад Майкла атаковали фанаты "Ювентуса", в ворота которого он назначил поздний пенальти в драматичном противостоянии с "Реалом" в плей-офф Лиги Чемпионов.


Метки Арсенал, болельщики, Оливер, рефери

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1773

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Последние комментарии:




  1. r-n 29.04.2019 12:23 # r-n
    Что вы хотите от человека у которого "вместо сердца мусорное ведро"(с)???

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  2. vals1702 29.04.2019 12:00 # vals1702
    найти тех кто угрожает и наказать тюремным заключением на 10 лет !

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  3. pettrovich1985 29.04.2019 11:56 # pettrovich1985
    Конечно!
    Виноват Оливер, его жена, его мать, отец, сын, кот, собака и попугай....
    Эмери и Мейтленд-Найлз не виноваты. И все остальные импотенты в красно-белой форме тоже не виноваты...

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  4. reams 29.04.2019 11:38 # reams
    Семья мразей, в расход

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  5. meshuggah 29.04.2019 11:14 # meshuggah
    красиво

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  6. brown-ale 29.04.2019 11:13 # brown-ale
    Семейный подряд.

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  7. plokxnet 29.04.2019 11:13 # plokxnet
    Такие же малолетки как на фапли что-то написали, а он обосрался

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  8. stamford-bridge 29.04.2019 11:10 # stamford-bridge
    ну всё, теперь её убьют, а его изнасилуют

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  9. antikvar 29.04.2019 11:09 # antikvar
    Всегда было интересно, у радужных в мужской и женской команде одни и те же футболисты играют?

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  10. chr1s8rown 29.04.2019 11:08 # chr1s8rown
    Будто до удаление ебал и метал лесистера

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  11. al-faarabi 29.04.2019 11:04 # al-faarabi
    оливер гнида, самый слабый судья в Англии

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