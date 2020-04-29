Майклу Оливеру и его жене угрожают расправой
Рефери Майклу Оливеру и его жене Люси угрожают расправой после воскресных матчей мужской и женской команд "Арсенала".
Накануне Оливер обслуживал матч Премьер-Лиги между"Лестером" и "Арсеналом", удалив за две желтых карточки защитника "канониров" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.
В результате "Арсенал" сокрушительно проиграл этот матч (3:0), а главный тренер лондонцев Унаи Эмери не согласился с решением Оливера и заявил, что несправедливое удаление перечеркнуло план его команды на игру.
После матча, сообщает Daily Mirror, болельщики "Арсенала" принялись оскорблять Майкла в социальных сетях и угрожать ему расправой. Один из фанатов даже написал, что "Оливер заслуживает, чтобы ему выстрелили в голову".
Защита полиции может потребоваться и супруге Майкла Люси Оливер, которая в этот же день обслуживала матч женской команды "Арсенала" в гостях у "Брайтона".
В отличие от мужчин, девушки "Арсенала" сыграли гораздо лучше, одержав победу 0:4 и оформив чемпионский титул Суперлиги. Однако проигравшая сторона тяжело отреагировала на этот разгром, выместив свою злобу на Люси.
Добавим, что Оливер и его семья уже не первый раз становятся мишенью для разъяренных фанатов. Год назад Майкла атаковали фанаты "Ювентуса", в ворота которого он назначил поздний пенальти в драматичном противостоянии с "Реалом" в плей-офф Лиги Чемпионов.
29.04.2019 11:00
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Последние комментарии:
Что вы хотите от человека у которого "вместо сердца мусорное ведро"(с)???
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найти тех кто угрожает и наказать тюремным заключением на 10 лет !
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Конечно!
Виноват Оливер, его жена, его мать, отец, сын, кот, собака и попугай....
Эмери и Мейтленд-Найлз не виноваты. И все остальные импотенты в красно-белой форме тоже не виноваты...
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Семья мразей, в расход
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красиво
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Семейный подряд.
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Такие же малолетки как на фапли что-то написали, а он обосрался
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ну всё, теперь её убьют, а его изнасилуют
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Всегда было интересно, у радужных в мужской и женской команде одни и те же футболисты играют?
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Будто до удаление ебал и метал лесистера
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оливер гнида, самый слабый судья в Англии
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