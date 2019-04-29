Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

В 36-м туре Премьер-Лиги двое лидеров, уже привычно, взяли по три очка, а претендующие на третье и четвертое места команды вновь удивили, продемонстрировав нежелание пользоваться осечками конкурентов.





Салах — единоличный лидер среди бомбардиров



Убедительная победа "Ливерпуля" над "Хаддерсфилдом" была настолько ожидаемой, что гол Садио Мане на 15-й секунде матча даже не выглядел сюрпризом. "Терьеры", к их чести, смогли в следующие 15 минут навязать хозяевам борьбу, но история все равно закончилась для них очередной "сухой" неудачей, да еще и при пяти пропущенных мячах.



Возможно, главная история этого матча — это то, что упомянутый Мане и Мохамед Салах вместе взяли отметку в 20 голов за чемпионат. Дубль египтянина позволил ему выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров за два тура до конца, пусть в этом году список претендентов на "Золотую бутсу" и широкий. Интрига здесь не хуже, чем в чемпионской гонке. Вторая подряд победа Салаха вряд ли перекроет возможное разочарование от поражения в борьбе за титул, но точно утешит форварда на фоне непопадания в символическую сборную сезона от Ассоциации профессиональных футболистов. Попавший туда Мане, к слову, тоже имеет солидные шансы на выигрыш "Золотой бутсы".



"Тоттенхэм" больше не безупречен



"Шпоры" очень удачно переехали на новый стадион, одержав несколько "сухих" побед, в том числе с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. Три очка в игре с "Брайтоном", правда, показались выстраданными — и эти игровые страдания в итоге привели к первому поражению на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" всего через несколько дней.



Отсутствие Харри Кейна начинает сказываться — по крайней мере, с соперниками, играющими вторым номером. Это не значат, что победивший в субботу "Вест Хэм" только оборонялся. Более того, показанная "молотобойцами" игра во втором тайме заслуживала победы, а классный гол Мичейла Антонио стал справедливым итогом командной игры подопечных Мануэля Пеллегрини. Счастье "Тоттенхэма" в том, что его конкуренты в чемпионате сейчас играют не лучше, но такая "усталая" игра, о которой говорил Маурисио Почеттино, должна тревожить в преддверии визита "Аякса". Как бы там ни было, "Тоттенхэм" в новом доме больше не безупречен, а "Аякс" в этом сезоне Лиги Чемпионов чует недостатки соперников лучше, чем кто-либо другой.



"Кардифф" упускает шанс



"Брайтон" в субботу забил свой первый гол в семи матчах чемпионата, пять из которых команда Криса Хьютона проиграла. Тем не менее, даже с такой удручающей статистикой "чайки" должны выжить, и как раз в этом туре они сделали важный шаг, вырвав ничью в домашней встрече с "Ньюкаслом".



Преимущество "Брайтона" над "Кардиффом" выросло до четырех очков после того, как команда Нила Уорнока упустила большой шанс догнать конкурента. Валлийцам должно быть обидно то, что они проиграли на поле уже вылетевшего "Фулхэма". "Дачники" были решительнее в первые 70 минут встречи, и их настрой привел к великолепному голу Райана Бабеля. Другое дело, что после этого "Кардифф" создал столько моментов, сколько в другой раз команде Уорнока хватило бы для двух побед. Но вратарь "Фулхэма" Серхио Рико держал удар, и невезучие валлийцы остались ни с чем, упустив великолепный шанс. "Фулхэм" в то же время в третий раз подряд победил "сухо" — "клин-шитов" на этом отрезке у лондонцев больше, чем за 33 предыдущих тура.



"Вулверхэмптон" близок к еврокубкам



Успешное возвращение в Премьер-Лигу "Вулверхэмптону" не удалось закрепить кубковым успехом. После поражения от "Уотфорда" в полуфинале Кубка Англии команда Нуну не выигрывала в двух матчах, но посреди недели она взяла верх над "Арсеналом", а в эту субботу в поединке со все тем же "Уотфордом" сделала большой шаг к финишу на седьмой позиции.



Вряд ли это можно назвать полноценным реваншем, учитывая, что именно "Уотфорд" впереди ждет финал Кубка на "Уэмбли". Но "волки" заработали себе хорошую позицию за два тура до конца, и победа в домашней игре с "Фулхэмом" приблизит их к финишу на седьмой строчке. В еврокубки по итогу может отправиться как раз таки "Вулверхэмптон", хотя никто точно не скажет, чего Лига Европы дает больше таким командам — положительных эмоций или негативных последствий.



"Арсенал" продолжает проигрывать



Команды, претендующие на места в первой четверке, по-прежнему разочаровывают. Хуже всех в последнее время стал выглядеть "Арсенал", проигравший три матча чемпионата в течение восьми дней. Особенно это грустно на фоне того качественного выступления, которое команда Унаи Эмери выдала как раз перед этим в Лиге Европы, повторно обыграв итальянский "Наполи".



После этого "Арсенал" регулярно пропускает по три мяча, и с "Лестером" "канониры" даже не сделали ничего в ответ. Удалением Эйнсли Мэйтланд-Найлса тут не прикроешься. Во-первых, потому что "Лестер" играл лучше с первых минут. Во-вторых, потому что капитулировать так даже вдесятером "Арсеналу" не к лицу. Но и такой футбол не лишает "канониров" шансов на попадание в Лигу Чемпионов — помогают как осечки конкурентов, так и дополнительная опция в Лиге Европы. Возможно, свою лучшую игру команда Унаи Эмери бережет именно для этого турнира.



"Манчестер Сити" становится ближе к титулу



Несмотря на разочарование в Лиге Чемпионов, команда Пепа Гвардиолы продолжает справляться со всеми испытаниями в Премьер-Лиге. Долгожданная "битва" на "Олд Траффорд", пожалуй, была самым простым из трех последних — и "Манчестер Сити" пришлось больше понервничать в воскресенье на поле "Бернли".



Попытки атаковать "бордовые" оставили еще в первом тайме, а в процессе "горожане" загоняли команду Шона Дайча так, что на содержательный ответ в концовке у той не осталось сил. Но "Сити" забил всего раз, и сам гол был замечен при помощи технологий — Мэтт Лоутон выносил мяч, когда тот только пересек линию ворот на три сантиметра. "Бернли" действительно подолгу отбивался и заставил нервничать если не игроков, то уж точно болельщиков "Сити". Но по итогу манкунианцы сделали еще один важный шаг к тому, чтобы сохранить чемпионский титул. "Бернли" тоже не упрекнуть: подопечные Шона Дайча сделали почти все возможное, чтобы помочь "Ливерпулю", не имея собственной турнирной мотивации.



Де Хеа продолжает ошибаться



Мало того, что "Манчестер Юнайтед" в последнее время постоянно проигрывает, так и его лучший игрок демонстрирует худшую за несколько лет форму. Давид Де Хеа снова подвел "Юнайтед" в воскресенье — теперь это случается буквально в каждой встрече. Его ошибка привела к ответному голу Маркоса Алонсо, который позволил "Челси" заработать ничью на "Олд Траффорд". Справедливости ради, лондонцы на этот результат наиграли в целом — они точно не были хуже команды Оле Гуннара Сульшера.



Сам норвежец стоит перед выбором — оставлять Де Хеа в основе на последние игры, либо проявить оправданное в этот момент недоверие. Скорее всего, Сульшер выберет первое. Спад в игре испанца кажется временным, а "Юнайтед" нужно мыслить глобально и не давать вратарю дополнительные поводы покинуть клуб. Преувеличивать вину Де Хеа тоже не стоит. Он — далеко не первая причина того, почему МЮ оказался в положении шестой команды за два тура до конца чемпионата.



Иван Громиков специально для FAPL.ru