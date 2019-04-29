"Милан" задумывается о приглашении Сарри

"Милан" добавил главного тренера "Челси" Маурицио Сарри в свой шорт-лист кандидатов на замену Дженнаро Гаттузо.

В концовке своего дебютного английского сезона Сарри сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и за победу в Лиге Европы. Если Маурицио так и не сможет обеспечить "синим" попадание в Лигу Чемпионов на будущий год, ему едва ли удастся сохранить свою работу.



Учитывая шаткое положение своего соотечественника на "Стэмфорд Бридж", итальянская пресса уже достаточно давно спекулирует насчет возвращения Сарри в Серию А. Ранее претендентом на Маурицио называлась "Рома".



По информации Evening Standard, Сарри действительно интересен "Роме", однако приоритетной целью для римского клуба является экс-наставник "Челси" Антонио Конте, который ищет подходящую возможность, чтобы возобновить тренерскую деятельность после года перерыва.



Зато Маурицио может стать фаворитом на роль следующего рулевого "Милана", чья невыразительная форма в последние недели поставила под угрозу попадание клуба в Лигу Чемпионов, а заодно навела боссов клуба на мысли о расставании с Гаттузо.



Сообщается, что "Милан", который тоже бы не отказался заполучить Конте, внимательно следит за ситуацией Сарри и тем, как завершится сезон для "Челси". Уверенно можно сказать лишь то, что сам Маурицио не хочет оставлять свою работу в Лондоне.