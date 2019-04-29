Роджерс: "Лестер" сделает все возможное, чтобы подписать Тилеманса"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить в клубе полузащитника Юри Тилеманса.

Тилеманс великолепно себя проявляет, присоединившись к "лисам" на правах аренды из "Монако" лишь в январе. Накануне Юри привел "Лестер" к победе 3:0 над "Арсеналом", забив первый гол.



По ходу матча на "Кинг Пауэр" фанаты ясно выразили свои чувства в отношении 21-летнего бельгийца, принявшись скандировать "купите его". И Роджерс постарается удовлетворить волю болельщиков.



"Ему платят, чтобы он созидал и забивал, и он делает это очень хорошо. Всегда важно обладать игроками, которые голодны до голов, и Юри именно такой".



"Помимо гола, он нанес еще один очень хороший удар — было очень близко. Он демонстрирует огромную эффективность с момент перехода сюда. У него очень зрелая игра для его возраста, и мы очень довольны этим".



"Между клубами непременно будет диалог. Естественно, мы бы хотели продолжить работу с этим игроком, и я понимаю, что болельщикам нравится наблюдать за такого рода молодым игроком".



"Уверен, клуб сделает все возможное, чтобы подписать его", — цитирует Роджерса Daily Mirror.