Азар уверен, что "Челси" попадет в Лигу Чемпионов

Плеймейкер "Челси" Эден Азар выразил уверенность, что "синие" не останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Набрав очко в выездном противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (1:1), "Челси" остался на четвертом месте в Премьер-Лиге. Положение "синих" все еще довольно хрупко, однако они являются хозяевами своей судьбы.



Азар уверен, что его команда решит свою задачу в оставшихся матчах против "Уотфорда" и "Лестера".



"Челси" должен выступать в Лиге Чемпионов каждый год, ведь это один из крупнейших клубов в мире. Я сам тоже хочу выступать в Лиге Чемпионов — и мы будем".



"Это был хороший день, хотя мог быть и лучше. Мы приехали сюда, думая о победе. Ничья — не такой плохой результат. У нас осталось два матча, и мы постараемся попасть в топ-4", — цитирует Азара Daily Mirror.