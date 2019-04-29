Азар уверен, что "Челси" попадет в Лигу Чемпионов

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар выразил уверенность, что "синие" не останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Набрав очко в выездном противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (1:1), "Челси" остался на четвертом месте в Премьер-Лиге. Положение "синих" все еще довольно хрупко, однако они являются хозяевами своей судьбы.

Азар уверен, что его команда решит свою задачу в оставшихся матчах против "Уотфорда" и "Лестера".

"Челси" должен выступать в Лиге Чемпионов каждый год, ведь это один из крупнейших клубов в мире. Я сам тоже хочу выступать в Лиге Чемпионов — и мы будем".

"Это был хороший день, хотя мог быть и лучше. Мы приехали сюда, думая о победе. Ничья — не такой плохой результат. У нас осталось два матча, и мы постараемся попасть в топ-4", — цитирует Азара Daily Mirror.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 08:05

Количество просмотров Просмотров: 753

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 29.04.2019 09:22 # ofori-twumasi
    В том, что Челси оба оставшихся матча выиграет уверенности совсем нет. Но и МЮ с Арсеналом тоже мертвые, могут потерять очки даже с аутсайдерами. А у Арсенала Бернли на выезде, которые автобус паркуют, а сами со стандартов забивают.

    (ответить)

  2. largo-winch 29.04.2019 08:41 # largo-winch
    Давай бро Эден. Подведи этот клубишко

    (ответить)

  3. mototroller 29.04.2019 08:12 # mototroller
    Давай бро Эден. Не подведи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: