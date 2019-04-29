Азар уверен, что "Челси" попадет в Лигу Чемпионов
Плеймейкер "Челси" Эден Азар выразил уверенность, что "синие" не останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Набрав очко в выездном противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (1:1), "Челси" остался на четвертом месте в Премьер-Лиге. Положение "синих" все еще довольно хрупко, однако они являются хозяевами своей судьбы.
Азар уверен, что его команда решит свою задачу в оставшихся матчах против "Уотфорда" и "Лестера".
"Челси" должен выступать в Лиге Чемпионов каждый год, ведь это один из крупнейших клубов в мире. Я сам тоже хочу выступать в Лиге Чемпионов — и мы будем".
"Это был хороший день, хотя мог быть и лучше. Мы приехали сюда, думая о победе. Ничья — не такой плохой результат. У нас осталось два матча, и мы постараемся попасть в топ-4", — цитирует Азара Daily Mirror.
29.04.2019 08:05
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Последние комментарии:
В том, что Челси оба оставшихся матча выиграет уверенности совсем нет. Но и МЮ с Арсеналом тоже мертвые, могут потерять очки даже с аутсайдерами. А у Арсенала Бернли на выезде, которые автобус паркуют, а сами со стандартов забивают.
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Давай бро Эден. Подведи этот клубишко
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Давай бро Эден. Не подведи
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