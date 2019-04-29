Венгер: "Де Хеа потерял уверенность в себе"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер связал игровые проблемы голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа с потерей уверенности в себе.

Де Хеа, один из самых надежных игроков "красных дьяволов" последних лет, вот уже несколько недель демонстрирует посредственный футбол, в воскресенье став прямым виновником потери очков против "Челси" (1:1). Венгеру кажется, что проблемы Давида кроются в области психологии.



"Мне кажется, он потерял уверенность в себе. Де Хеа никогда не отличался слишком хорошей игрой при прострелах, но по игре на линии он был превосходен".



"Я помню, как мы (с "Арсеналом") играли против них в прошлом году и нанесли 33 удара, а он совершил 15 сейвов. В последнее время он не так бодр духом, как прежде".



"Такое впечатление, словно он пропускает гол и думает: "Я должен был сыграть лучше в этой ситуации". С каждым матчем его уверенность в себе идет на убыль", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.