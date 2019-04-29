Сарри ожидает, что Игуаин останется в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри ожидает, что нападающий Гонсало Игуаин останется в клубе на следующий сезон.

После своего перехода к "синим" на правах аренды из "Ювентуса" в январе, Игуаин пока отметился лишь четырьмя голами в 12 появлениях в старте и двух на замену.



В воскресенье против "Манчестер Юнайтед" 31-летний аргентинец никак себя не проявил, кроме нескольких попаданий в офсайд, однако Сарри продолжает верить в своего бывшего подопечного по "Наполи".



"Останется ли Игуаин в "Челси"? В теории, да. Адаптироваться к Премьер-Лиге — это сложно. Думаю, в следующем году он сможет много забить".



"Нападающему не бывает легко привыкнуть к Премьер-Лиге. Помнится, Луис Суарес забил только три гола в своем первом сезоне в "Ливерпуле", затем — 16, затем — 24".



"Выкупит его "Челси" или продлит аренду? Я не знаю. Не я отвечаю за работу на трансферном рынке, поэтому не могу ответить на такие вопросы", — цитирует Сарри BBC.