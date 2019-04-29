Ван Дейк — Игрок Года по версии PFA
Как и ожидалось, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был назван Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).
Напомним, еще несколько дней назад издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что Ван Дейк собрал больше всех голосов в голосовании выступающих в Премьер-Лиге игроков.
Никаких сюрпризов не случилось, и в воскресенье вечером во время торжественной церемонии в Лондоне Виргил получил свою награду, в борьбе за которую он обошел одноклубника Садио Мане, а также Эдена Азара из "Ливерпуля" и Бернарду Силву, Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити".
Другие футболисты по достоинству оценили то влияние, которое оказал Ван Дейк на игру "Ливерпуля" в этом сезоне. 27-летий голландец помог "красным" превратиться в претендента на титул с лучшей в дивизионе обороной — 20 "сухих" матчей и только 20 пропущенных мячей в Премьер-Лиге.
Таким образом, награда Игроку Года достается защитнику впервые с сезона 2004/05, когда ее обладателем становился экс-капитан "Челси" Джон Терри.
На этой же церемонии молодым Игроком Года был назван вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который забил 23 гола в 46 матчах этого сезона. На эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Деклан Райс из "Вест Хэма" и Дэвид Брукс из "Борнмута".
29.04.2019 00:55
Просмотров: 368
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рэп-залупа погорела
(ответить)
Рэшфорд всё ещё претендует? Он же днина
(ответить)
норм расизм забороли, дали Стерлингу молодого, раз в основной Ван Дайк не подвинуть, подставил голландец щеглов:)
(ответить)
а также Эдена Азара из "Ливерпуля
лол
(ответить)
расизм
(ответить)
Дейк как успешный мужчина оделся, в смокинг с бабочкой, а Стерлинг как бичара подъездный в спортивках. Вот и вся разница, где Короли, а где бичи провинциальные)
(ответить)
А вот и трофеи для зеропука подъехали
(ответить)
В принципе, лучший защитник Ливерпуля за всю историю. Грац.
(ответить)
Все повторяется, история циклична. Пять лет назад подобную награду получил Суарес, а чемпионом стал Сити. И в этом году так. В прошлом сезоне правда был бенефис Салаха, но это другое. Congratulations. Биг Дик заслужил. Стерлинг тоже топарь лютый.
(ответить)
все трофей взят можно сливать лч и апл
(ответить)
Псык псык на жопаров и стерлингов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий