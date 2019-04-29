Ван Дейк — Игрок Года по версии PFA

Виргил Ван Дейк Как и ожидалось, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был назван Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Напомним, еще несколько дней назад издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что Ван Дейк собрал больше всех голосов в голосовании выступающих в Премьер-Лиге игроков.

Никаких сюрпризов не случилось, и в воскресенье вечером во время торжественной церемонии в Лондоне Виргил получил свою награду, в борьбе за которую он обошел одноклубника Садио Мане, а также Эдена Азара из "Ливерпуля" и Бернарду Силву, Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити".

Другие футболисты по достоинству оценили то влияние, которое оказал Ван Дейк на игру "Ливерпуля" в этом сезоне. 27-летий голландец помог "красным" превратиться в претендента на титул с лучшей в дивизионе обороной — 20 "сухих" матчей и только 20 пропущенных мячей в Премьер-Лиге.

Таким образом, награда Игроку Года достается защитнику впервые с сезона 2004/05, когда ее обладателем становился экс-капитан "Челси" Джон Терри.

На этой же церемонии молодым Игроком Года был назван вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который забил 23 гола в 46 матчах этого сезона. На эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Деклан Райс из "Вест Хэма" и Дэвид Брукс из "Борнмута".

Виргил Ван Дейк

Рахим Стерлинг


Метки PFA, Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. narcot 29.04.2019 01:30 # narcot
    Рэп-залупа погорела

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  2. narcot 29.04.2019 01:29 # narcot
    Рэшфорд всё ещё претендует? Он же днина

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  3. alexomck 29.04.2019 01:26 # alexomck
    норм расизм забороли, дали Стерлингу молодого, раз в основной Ван Дайк не подвинуть, подставил голландец щеглов:)

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  4. chelsea 29.04.2019 01:20 # chelsea
    а также Эдена Азара из "Ливерпуля

    лол

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  5. mancunia-planet 29.04.2019 01:11 # mancunia-planet
    расизм

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  6. xin 29.04.2019 01:09 # xin
    Дейк как успешный мужчина оделся, в смокинг с бабочкой, а Стерлинг как бичара подъездный в спортивках. Вот и вся разница, где Короли, а где бичи провинциальные)

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  7. thegodfather 29.04.2019 01:07 # thegodfather
    А вот и трофеи для зеропука подъехали

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  8. xin 29.04.2019 01:07 # xin
    В принципе, лучший защитник Ливерпуля за всю историю. Грац.

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  9. slash-lfc 29.04.2019 01:07 # slash-lfc
    Все повторяется, история циклична. Пять лет назад подобную награду получил Суарес, а чемпионом стал Сити. И в этом году так. В прошлом сезоне правда был бенефис Салаха, но это другое. Congratulations. Биг Дик заслужил. Стерлинг тоже топарь лютый.

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  10. blackdreamer 29.04.2019 01:02 # blackdreamer
    все трофей взят можно сливать лч и апл

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  11. rap-woiska 29.04.2019 01:01 # rap-woiska
    Псык псык на жопаров и стерлингов

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