Ван Дейк — Игрок Года по версии PFA

Как и ожидалось, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был назван Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Напомним, еще несколько дней назад издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что Ван Дейк собрал больше всех голосов в голосовании выступающих в Премьер-Лиге игроков.



Никаких сюрпризов не случилось, и в воскресенье вечером во время торжественной церемонии в Лондоне Виргил получил свою награду, в борьбе за которую он обошел одноклубника Садио Мане, а также Эдена Азара из "Ливерпуля" и Бернарду Силву, Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити".



Другие футболисты по достоинству оценили то влияние, которое оказал Ван Дейк на игру "Ливерпуля" в этом сезоне. 27-летий голландец помог "красным" превратиться в претендента на титул с лучшей в дивизионе обороной — 20 "сухих" матчей и только 20 пропущенных мячей в Премьер-Лиге.



Таким образом, награда Игроку Года достается защитнику впервые с сезона 2004/05, когда ее обладателем становился экс-капитан "Челси" Джон Терри.



На этой же церемонии молодым Игроком Года был назван вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который забил 23 гола в 46 матчах этого сезона. На эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Деклан Райс из "Вест Хэма" и Дэвид Брукс из "Борнмута".







