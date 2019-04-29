"Юнайтед" потерял с травмами Байи и Рэшфорда

Потеря очков в домашнем матче против "Челси" также обернулась для "Манчестер Юнайтед" травмами защитника Эрика Байи и нападающего Маркуса Рэшфорда.

И Байи, и Рэшфорду потребовалась вынужденная замена во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1).



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не берется сказать, успеет ли Маркус залечить плечо к двум оставшимся матчам сезона, а вот с повредившим колено Эриком все однозначно.



"Рэши был перевязан еще до матча. Вы могли четко видеть, что состояние его плеча ухудшилось, и он больше не мог свободно бегать".



"В случае с Эриком это может быть серьезная травма колена. Надеюсь, мы избежим худшего сценария, но я уверен, что больше мы его не увидим в этом сезоне, к сожалению. Добавьте сюда другие проблемы, которые у нас возникли против "Сити". Как бы то ни было, мы будем готовы к "Хаддерсфилду", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.