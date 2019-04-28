Сульшер: "Мы шестые не из-за Де Хеа"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал не винить Давида Де Хеа во всех бедах после роковой ошибки испанского голкипера против "Челси".
В последние недели Де Хеа демонстрирует непривычно слабый для себя футбол, не только перестав спасать команду, но и начав совершать грубые ошибки.
Очередной ляп голкпипер, чей контракт истекает через 12 месяцев, совершил в воскресенье. Давид неудачно отразил дальний удар Антонио Рюдигера, позволив Маркосу Алонсо сыграть на добивании.
Домашняя ничья 1:1 с "синими" оставила "красных дьяволов" на шестом месте в Премьер-Лиге, до предела усложнив задачу по попаданию в топ-4, однако Сульшер призывает не делать из Де Хеа козла отпущения.
"Обеспокоен ли я формой Давида? Нет, не особо. Я знаю Давида. Будучи голкипером или нападающим, ты оказываешься в центре внимания всякий раз, когда упускаешь момент или забиваешь гол. В зависимости от этого насчет тебя будут плохие заголовки в газетах или хорошие. Так и с Давидом".
"Он был в центре внимания так долго по хорошим поводам, а теперь он переживает период, во время которого, вероятно, чувствует, что может играть лучше. Но я не переживаю насчет него, потому что у него сильный характер".
"Помог бы его перевод из стартового состава в запас? Вы правда так думаете? Есть так много разных способов вернуться к своей лучшей игре, и я, конечно, сяду и поговорю с Давидом. Мы разговариваем, и когда он играет хорошо. Не он является той причиной, по которой мы шестые в данный момент".
"Здесь нет места самоуспокоенности — Давид не того рода игрок, он боец и хочет быть лучшим. Давид и сам знает, что мог бы сыграть лучше в эпизоде с голом, поэтому нет смысла отрицать это, как нет смысла указывать на него пальцем".
"Никто не может обвинять его в том, что из-за него мы потеряли много очков. Он невероятен. Да, он мог отразить тот удар лучше, но таков футбол", — цитирует Сульшера Sky Sports.
28.04.2019 23:00
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Раньше считали, сколько очков сейвы Де Хеа принесли команде. Сейчас было бы справедливо посчитать обратное. Не должен кипер с такой игрой быть в основе, это неуважение к запасному вратарю.
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Смех смехом, а пизда с мехом. Должен был дать шанс Ромеро, если ДДХ не хочет подписывать контракт.
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Все правильно.Если бы не де Хеа-неизвестно,был ли МЮ хотя бы в зоне ЛЕ.
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Нагородил херни с три короба
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