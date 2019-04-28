Венгер дал прогноз на исход чемпионской гонки
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "Манчестер Сити" не только не упустит титул Премьер-Лиги, но и, возможно, оформит чемпионство уже в следующем туре.
Одержав минимальную победу в гостях у "Бернли" в воскресенье, "горожане" сохранили очко преимущества над "Ливерпулем".
В следующую субботу "красным" играть в гостях у "Ньюкасла", и Венгер допускает, что осечка в этом матче позволит горожанам" подтвердить чемпионское звание в домашнем противостоянии с "Лестером" двумя днями позже.
"Надежда все еще есть, но им играть в гостях у "Ньюкасла". Это будет непростой выезд для "Ливерпуля". "Ньюкасл" уже в безопасности, и мне страшно за "Ливерпуль" — "Сити" может стать чемпионом за тур до конца".
"Они будут сражаться до конца, но такое впечатление, что сама судьба против "Ливерпуля". Они так долго доминировали в английском футболе, но с 89-90-х годов и до сих пор больше не могут выиграть чемпионат — каждый раз им мешают какие-то мелочи", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.
28.04.2019 21:05
Просмотров: 1940
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
старый маразматик.
(ответить)
Если бы про 4 е место рассуждал, еще можно послушать и поверить. Лисы же тоже чемпики и хоть в данной игре должны напомнить о себе! Без Венгера скучно,без него Арсенал еще хуже.
(ответить)
Веню оч охота где-нить в Баварке или Псг увидеть до полного ухода на пенсию
(ответить)
с каких пор Веня стал спецом в чемп.гонках?
(ответить)
Камшот от чего на очки....
Ну и на портовые языки..!
(ответить)
#WengerOut
(ответить)
In Wenger We Trust.
(ответить)
и Ньюкасл и Вулверхемптон не подарок..но ничего не вечно - всё когда нибудь кончается. верим
(ответить)
Накаркал "Капитан очевидность"...
(ответить)
Венгер аксакал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий