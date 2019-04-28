Венгер дал прогноз на исход чемпионской гонки

Арсен Венгер Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "Манчестер Сити" не только не упустит титул Премьер-Лиги, но и, возможно, оформит чемпионство уже в следующем туре.

Одержав минимальную победу в гостях у "Бернли" в воскресенье, "горожане" сохранили очко преимущества над "Ливерпулем".

В следующую субботу "красным" играть в гостях у "Ньюкасла", и Венгер допускает, что осечка в этом матче позволит горожанам" подтвердить чемпионское звание в домашнем противостоянии с "Лестером" двумя днями позже.

"Надежда все еще есть, но им играть в гостях у "Ньюкасла". Это будет непростой выезд для "Ливерпуля". "Ньюкасл" уже в безопасности, и мне страшно за "Ливерпуль" — "Сити" может стать чемпионом за тур до конца".

"Они будут сражаться до конца, но такое впечатление, что сама судьба против "Ливерпуля". Они так долго доминировали в английском футболе, но с 89-90-х годов и до сих пор больше не могут выиграть чемпионат — каждый раз им мешают какие-то мелочи", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.


Метки Венгер, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 21:05

Количество просмотров Просмотров: 1940

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  1. alexomck 28.04.2019 22:10 # alexomck
    старый маразматик.

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  2. ivan-4milan 28.04.2019 22:09 # ivan-4milan
    Если бы про 4 е место рассуждал, еще можно послушать и поверить. Лисы же тоже чемпики и хоть в данной игре должны напомнить о себе! Без Венгера скучно,без него Арсенал еще хуже.

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  3. lfcynwa 28.04.2019 21:44 # lfcynwa
    Веню оч охота где-нить в Баварке или Псг увидеть до полного ухода на пенсию

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  4. wolfsmensch 28.04.2019 21:36 # wolfsmensch
    с каких пор Веня стал спецом в чемп.гонках?

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  5. shmanisa 28.04.2019 21:36 # shmanisa
    Камшот от чего на очки....
    Ну и на портовые языки..!

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  6. dallaslp 28.04.2019 21:24 # dallaslp
    #WengerOut

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  7. mc-od 28.04.2019 21:22 # mc-od
    In Wenger We Trust.

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  8. frisby 28.04.2019 21:18 # frisby
    и Ньюкасл и Вулверхемптон не подарок..но ничего не вечно - всё когда нибудь кончается. верим

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  9. liverpool1892est 28.04.2019 21:13 # liverpool1892est
    Накаркал "Капитан очевидность"...

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  10. chebrec 28.04.2019 21:11 # chebrec
    Венгер аксакал

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