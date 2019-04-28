Венгер дал прогноз на исход чемпионской гонки

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "Манчестер Сити" не только не упустит титул Премьер-Лиги, но и, возможно, оформит чемпионство уже в следующем туре.

Одержав минимальную победу в гостях у "Бернли" в воскресенье, "горожане" сохранили очко преимущества над "Ливерпулем".



В следующую субботу "красным" играть в гостях у "Ньюкасла", и Венгер допускает, что осечка в этом матче позволит горожанам" подтвердить чемпионское звание в домашнем противостоянии с "Лестером" двумя днями позже.



"Надежда все еще есть, но им играть в гостях у "Ньюкасла". Это будет непростой выезд для "Ливерпуля". "Ньюкасл" уже в безопасности, и мне страшно за "Ливерпуль" — "Сити" может стать чемпионом за тур до конца".



"Они будут сражаться до конца, но такое впечатление, что сама судьба против "Ливерпуля". Они так долго доминировали в английском футболе, но с 89-90-х годов и до сих пор больше не могут выиграть чемпионат — каждый раз им мешают какие-то мелочи", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.