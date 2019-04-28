Де Хеа лишил "Юнайтед" победы над "Челси" и, возможно, Лиги Чемпионов
Результативная ошибка Давида Де Хеа стоила "Манчестер Юнайтед" упущенной победы в домашнем противостоянии с "Челси" (1:1) и, возможно, будет стоить места в Лиге Чемпионов на будущий сезон.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 0:2 в дерби Манчестера пятью перестановками, на сей раз доверившись Эрику Байи, Андеру Эррере, Неманье Матичу, Хуану Мате и Ромелу Лукаку. Крис Смоллинг, Фред и Джесси Лингард не попали даже в запас.
По сравнению с ничьей 2:2 против "Бернли" в понедельник в старт "синих" вернулись Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Виллиан, заменив Андреаса Кристенсена, Эмерсона Палмери, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Оливье Жиру вновь остался на лавке.
Первый голевой момент возник уже на четвертой минуте, когда Люк Шоу выполнил длинный заброс вперед на рывок Лукаку, который сперва поставил Рюдигеру корпус, затем обыграл Антонио и пробил с острого угла, однако Кепа Аррисабалага во время вышел навстречу и заблокировал удар.
Проспав начало матча, "Челси" пропустил на 11-й минуте. Лукаку заметил рывок Шоу в штрафную по левому краю и снабдил партнера мячом, а Люк сделал скидку под удар имениннику Мате, который без колебаний поразил ворота своей бывшей команды — 1:0.
После пропущенного гола "синие" все-таки очнулись и провели весьма неплохой отрезок, комбинируя на чужой половине поля. Однако моментов гости не создали.
На 29-й минуте "Юнайтед" едва не удвоил счет. Байи откликнулся на подачу углового, однако мяч слегка разминулся со створом ворот.
Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако под занавес тайма Рюдигер, не видя возможности для продолжения атаки, отважился на удар метров с 30. Удар получился сильным, но вместе с тем достаточно простоватым, а Давид Де Хеа взял и выпустил мяч из рук, позволив Алонсо сыграть на добивании — 1:1.
Во втором тайме хозяева если и сохранили преимущество, то оно было незначительным. В игре стало больше борьбы, больше пауз и меньше опасных моментов.
Время медленно истекало, а остроты в игре так и не появлялось. Ни одной из команд не хватило физических сил, чтобы устроить штурм в концовке и попытаться вырвать победу — лишь вышедший на замену Маркос Рохо мог вырвать для "дьяволов" победу, но его удар головой был остановлен на линии ворот Педро.
Команды поделили очки, и этот результат больше устроит "Челси", чем "Юнайтед", потому что "дьяволы" остались аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
28.04.2019 20:30
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Последние комментарии:
гнидо куртоис ну как там дела, трофеи лопатой гребешь в загнивающем среале?))))
(ответить)
Жесть!!! Учитывая сложность соперников Челси, то ещё ничего не решено. Матч с Уотфордом станет решающим для синих ...а у МЮ вообще лёгкие игры остались :(((
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Удар был коварный.
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И понимая выше сказаное норм адекватный фан будет зол на рук-во а не на бедного сосари которого наепали больше всех, но пох на сосари, ты если считаешь что ты тру фан должен поддерживать клуб, а не гнать на него беспочвенно, будь даже бильбо хренгинс у руля
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Импонирует ссари)) Человек позиционирует себя как фан синих и не понимает что творится внутри клуба, ебанько походу решил что он не фанат(какой блеа фан ебасос он конченный), а руководитель иль президент клуба, типа мне не нравится что ссари сосет так что аут)))
Алеее
Руководство и решило что автобус приносящий трофеи не нужен, поэтому и уволили Конте, так же они поддержали игроков крыс которые слили перед контексом еще и Моура, так вот еплантий, для этих целей они пригласили норм тренера( но не топа) играющего в открытый футбол, но не дали ему обещанной перестройки, Ссари не автобусник он так не умеет, а с подбором игроков под автобус который еще при Моуре и Конте , + шлак купленный самим руководством на фиг поими какие цели брали,не способен играть в открытый футбол вот и летят 6:0 сити в котором так же пригласили тренера с открытым футболом ,но купили ему команду под этот самый открытый футбол
Понимаешь скотина?
Если бы руководство хотело бы и дальше играть в трофейный автобус они бы оставили Моура или Конте убрав крыс
(ответить)
Астер, братишка, я тебе покушать принес
(ответить)
Бита дегродов: Сарри VS Эмери VS Сульшер
и это тренеры команд из ТОП6.
Жесть как она есть.
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Всем, кому импонирует сарри : я ссал в ваши рты. В рот сарри ссал, которыми он даёт нелепые вью про успех в этом сезоне, про то, что лч не так и важна и бла бла бла. Ссал на его говниньо, ссал на его мнение по поводу позиции канте, ссал на его упертость по поводу игры старте для говниньо, ссал, ссал, ссал. И на вас ссал, уебаны, которые его поддерживают. Вы меня услышали? Сссал
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Опять дубощита по ящику крутят
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Моур просто гений!
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27.04.2019 16:03 # удалить
lovrentiy
Что характерно, что если куры проиграют этот матч, то те долбаебы, что ниже по таблице, все равно их не догонят. Манки и пенсы сгоняют унылую ничью, ггешки вовсе просрут. Так что все останется на своих местах.
Источник: http://fapl.ru/posts/70359/?c=1#c6872040
(ответить)
Да хуесос нулевый ваш сарри, идите нахой
(ответить)
Спасибо хоть один selta зрит в корень.
(ответить)
Р О Д Ж Е Р С
О
Д
Ж
Е
Р
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(ответить)
Глянул стату пулисика. А нах мы его покупали? Ради рынка Америки?
Челик отсилы 5 гп и 5 голов за сезон ложит... И это в бундеслиги в атакующей бд...
Кароч понял, будет шото типа шурле... По сидит на лавке, на заменказ джокером порешает и уйдёт через 2-3 года.
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Некоторые болельщики Челси, к сожалению, подтверждают стереотипы о низком интеллекте, обсирая Сарри.
Второй сезон Конте и по игре, и по результату в разы хуже был, очнитесь. Или Антонио тоже физрук? Вся беда в неликвидности состава по большей части, очевидно ведь.
Прекратите быть дебилами.
Наполи Маурицио был в топ-2 ярчайших команда мира наравне с Мансити в прошлом сезоне.
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Никто не хочет в ЛЧ :)
Выигрывай Челси матч и все бы уже решено было
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Верим!
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выйти в лч чтобы отлететь в группе
сассибалл
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Параолимпмйские игры продолжение следует....
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