Де Хеа лишил "Юнайтед" победы над "Челси" и, возможно, Лиги Чемпионов

Результативная ошибка Давида Де Хеа стоила "Манчестер Юнайтед" упущенной победы в домашнем противостоянии с "Челси" (1:1) и, возможно, будет стоить места в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 0:2 в дерби Манчестера пятью перестановками, на сей раз доверившись Эрику Байи, Андеру Эррере, Неманье Матичу, Хуану Мате и Ромелу Лукаку. Крис Смоллинг, Фред и Джесси Лингард не попали даже в запас.



По сравнению с ничьей 2:2 против "Бернли" в понедельник в старт "синих" вернулись Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Виллиан, заменив Андреаса Кристенсена, Эмерсона Палмери, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои. Оливье Жиру вновь остался на лавке.



Первый голевой момент возник уже на четвертой минуте, когда Люк Шоу выполнил длинный заброс вперед на рывок Лукаку, который сперва поставил Рюдигеру корпус, затем обыграл Антонио и пробил с острого угла, однако Кепа Аррисабалага во время вышел навстречу и заблокировал удар.



Проспав начало матча, "Челси" пропустил на 11-й минуте. Лукаку заметил рывок Шоу в штрафную по левому краю и снабдил партнера мячом, а Люк сделал скидку под удар имениннику Мате, который без колебаний поразил ворота своей бывшей команды — 1:0.



После пропущенного гола "синие" все-таки очнулись и провели весьма неплохой отрезок, комбинируя на чужой половине поля. Однако моментов гости не создали.



На 29-й минуте "Юнайтед" едва не удвоил счет. Байи откликнулся на подачу углового, однако мяч слегка разминулся со створом ворот.



Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако под занавес тайма Рюдигер, не видя возможности для продолжения атаки, отважился на удар метров с 30. Удар получился сильным, но вместе с тем достаточно простоватым, а Давид Де Хеа взял и выпустил мяч из рук, позволив Алонсо сыграть на добивании — 1:1.



Во втором тайме хозяева если и сохранили преимущество, то оно было незначительным. В игре стало больше борьбы, больше пауз и меньше опасных моментов.



Время медленно истекало, а остроты в игре так и не появлялось. Ни одной из команд не хватило физических сил, чтобы устроить штурм в концовке и попытаться вырвать победу — лишь вышедший на замену Маркос Рохо мог вырвать для "дьяволов" победу, но его удар головой был остановлен на линии ворот Педро.



Команды поделили очки, и этот результат больше устроит "Челси", чем "Юнайтед", потому что "дьяволы" остались аутсайдерами борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче