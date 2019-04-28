Гвардиола: "Этот парень — легенда"

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Серхио Агуэро, принесшего команде три очка против "Бернли".

Именно гол Агуэро на 63-й минуте позволил "горожанам" вырвать победу 0:1 в гостях у "Бернли" и сделать еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге.

Гвардиола остался в восторге и от Серхио, и от всей команды, набравшей устрашающую форму в концовке сезона.

"Этот парень — легенда. Он постоянно делает такие вещи, забивает важные голы. Он невероятный игрок. Я доволен каждый раз, когда он делает это".

"Мы одержали 12 побед подряд. Из 20 последних матчей мы выиграли 19. Это огромное достижение, невероятное".

"От третьего или четвертого места, "Юнайтед" и "Тоттенхэма", мы оторвались на 20 очков, что невероятно. Я не ожидал этого на старте сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 19:35

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  1. bes-ter 28.04.2019 20:29 # bes-ter
    В любой другой год, команда с 92 очками уже была бы чемпионом

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  2. mcfc-fantactic 28.04.2019 20:26 # mcfc-fantactic
    Ахахахххх! Король!!! Если бы Гвардиола знал про фапель, он бы сказал страпоновым:-,,Ху......й вам! Залу,пульцы!" Ахххахххаххххх!!!!

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  3. electric 28.04.2019 20:12 # electric
    Что. Ты. Несешь???

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  4. phil-neville 28.04.2019 20:04 # phil-neville
    КОРОЛЬ!!!

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