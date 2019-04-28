Гвардиола: "Этот парень — легенда"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Серхио Агуэро, принесшего команде три очка против "Бернли".

Именно гол Агуэро на 63-й минуте позволил "горожанам" вырвать победу 0:1 в гостях у "Бернли" и сделать еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге.



Гвардиола остался в восторге и от Серхио, и от всей команды, набравшей устрашающую форму в концовке сезона.



"Этот парень — легенда. Он постоянно делает такие вещи, забивает важные голы. Он невероятный игрок. Я доволен каждый раз, когда он делает это".



"Мы одержали 12 побед подряд. Из 20 последних матчей мы выиграли 19. Это огромное достижение, невероятное".



"От третьего или четвертого места, "Юнайтед" и "Тоттенхэма", мы оторвались на 20 очков, что невероятно. Я не ожидал этого на старте сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.