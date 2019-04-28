Гвардиола: "Этот парень — легенда"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Серхио Агуэро, принесшего команде три очка против "Бернли".
Именно гол Агуэро на 63-й минуте позволил "горожанам" вырвать победу 0:1 в гостях у "Бернли" и сделать еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге.
Гвардиола остался в восторге и от Серхио, и от всей команды, набравшей устрашающую форму в концовке сезона.
"Этот парень — легенда. Он постоянно делает такие вещи, забивает важные голы. Он невероятный игрок. Я доволен каждый раз, когда он делает это".
"Мы одержали 12 побед подряд. Из 20 последних матчей мы выиграли 19. Это огромное достижение, невероятное".
"От третьего или четвертого места, "Юнайтед" и "Тоттенхэма", мы оторвались на 20 очков, что невероятно. Я не ожидал этого на старте сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
28.04.2019 19:35
Просмотров: 668
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В любой другой год, команда с 92 очками уже была бы чемпионом
(ответить)
Ахахахххх! Король!!! Если бы Гвардиола знал про фапель, он бы сказал страпоновым:-,,Ху......й вам! Залу,пульцы!" Ахххахххаххххх!!!!
(ответить)
Что. Ты. Несешь???
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий