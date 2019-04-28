"Сити" вырвал победу у "Бернли" и приблизился к титулу

Серхио Агуэро Гол Серхио Агуэро позволил "Манчестер Сити" выцарапать минимальную победу в гостях у "Бернли" и стать еще ближе к титулу Премьер-Лиги.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно 2:2 в гостях у "Челси" в понедельник.

У "горожан" Лерой Сане вышел с первых минут вместо Фернандиньо, который из-за травмы даже не попал в число запасных.

С самого начала стало понятно, как "Бернли" собирается играть. Хозяева окопались у своих ворот, не оставляя сопернику пространства и не позволяя взвинчивать темп.

В результате острота в игре совершенно отсутствовала, а первого удара в створ пришлось ждать до 28-й минуты, когда Бернарду Силва чуть качнул защитника и нанес удар без замаха из пределов штрафной — голкипер уверенно взял мяч.

За весь первый тайм "бордовые" так и не провели ни одной вразумительной атаки, если не считать момента Криса Вуда, прорыв которого был остановлен Эдерсоном и офсайдом. Зато "Бернли" был очень хорош, препятствуя игре "Сити".

После перерыва "горожане" заиграли на полную катушку, подвергнув своего соперника огромному давлению. В таком режиме хозяева выстояли только до 63-й минуты, когда Бернарду Силва сделал передачу в штрафную, а Серхио Агуэро выцарапал мяч из ног защитника и пробил — 0:1. Снаряд пересек линию ворот на считанные сантиметры, но этого оказалось достаточно.

В дальнейшем "Сити" сохранил контроль над игрой, но уже действовал с оглядкой на свои ворота, стараясь свести риск к минимуму. На 75-й минуте вышедший на замену Габриэль Жезус едва не удвоил счет — на сей раз защитник успел вынеси мяч, прежде чем тот пересек линию ворот.

В концовке матча Хосеп Гвардиола выпустил Джона Стоунса с Николасом Отаменди, предпочтя забетонировать оборонительную линию. Никаких случайностей уже не произошло.

"Бернли" сделал все, что мог, сыграв в свою игру и доставив немало проблем сопернику — просто этого оказалось недостаточно. После перерыва "Сити" заиграл на полную мощь и вырвал нужный результат, сделав еще один шаг к титулу.

"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2547

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 28.04.2019 18:46 # monsieurgood
    я бы сказал, что ща комбэкнем, но когда в нападении жирный, в пз тощий, в защите тормознутый, а на скамейке тупой - рассчитывать не на что

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  2. scouser2005 28.04.2019 18:46 # scouser2005
    Будет дико смешно если очки у горожанок заберет Брайтон.. Им терять нечего, борются за выживание в АПЛ... Вот у кого мотивация. Да и Лестер с приходом БРО стал амбициознее. Так, что чеемпик у горожанок - это еще бабка на двое сказала...

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  3. blackbirdofk 28.04.2019 18:46 # blackbirdofk
    Сосарри бля.

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  4. electric 28.04.2019 18:44 # electric
    selta уже принялся за дело вместе со своим клубом. Ну что за топарь!

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  5. progressive 28.04.2019 18:44 # progressive
    Лукака и Мата просто срут в ротаны местным уебанам)

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  6. selta 28.04.2019 18:44 # selta
    С днюхай Мату, топовый был игрок, наш пездюк

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  7. highneken 28.04.2019 18:44 # highneken
    С днем рождения!! Хуан

    Когда пофиг на результат , футбол совсем по другому смотрится :)

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  8. alexomck 28.04.2019 18:43 # alexomck
    Мата по красоте мстит ненавистному челси:))

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  9. progressive 28.04.2019 18:43 # progressive
    Чё с ипалом, залуппензы? )

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  10. kukuruzzo 28.04.2019 18:43 # kukuruzzo
    челси пидоры
    это байи такой куличик праздничный что ле?

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  11. chelsea88 28.04.2019 18:43 # chelsea88
    Самый слабый Челси на моей памяти.
    Просто позорище.

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  12. red-devil-4ever 28.04.2019 18:43 # red-devil-4ever
    у Маты и ДР сегодня)

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  13. rap-woiska 28.04.2019 18:42 # rap-woiska
    ору с щельсбери

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  14. role-playin 28.04.2019 18:42 # role-playin
    В центре 2 рака в лице говниньи и ковачика, можно грузить на помойку.


    Источник: http://fapl.ru/posts/70387/?c=1#c6872783

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  15. vasya-mu 28.04.2019 18:42 # vasya-mu
    ГГГГГГГГГГГГГМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    МММММММАТААААААААААААААААААААААААААА

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  16. monsieurgood 28.04.2019 18:42 # monsieurgood
    сарри сливает ненужный турнир ради... бля, а ради чего?

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  17. only--liverpool 28.04.2019 18:42 # only--liverpool
    Мааатааааааааааааааааааа
    прямо в рот безвизу
    аахахахахаха

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  18. farot 28.04.2019 18:42 # farot
    и какого хуя взяткинсон игру на бровке там остановил? пидарас

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  19. red-devil-4ever 28.04.2019 18:42 # red-devil-4ever
    обана, не ожидал такого начала)

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  20. van-der-slav 28.04.2019 18:41 # van-der-slav
    Самый ленивый игрок раскатывает пенсов. А бывший игрок им забивает. Нет, песны, вы тоже нихуя лч не заслужили

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