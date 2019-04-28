"Сити" вырвал победу у "Бернли" и приблизился к титулу

Гол Серхио Агуэро позволил "Манчестер Сити" выцарапать минимальную победу в гостях у "Бернли" и стать еще ближе к титулу Премьер-Лиги.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно 2:2 в гостях у "Челси" в понедельник.



У "горожан" Лерой Сане вышел с первых минут вместо Фернандиньо, который из-за травмы даже не попал в число запасных.



С самого начала стало понятно, как "Бернли" собирается играть. Хозяева окопались у своих ворот, не оставляя сопернику пространства и не позволяя взвинчивать темп.



В результате острота в игре совершенно отсутствовала, а первого удара в створ пришлось ждать до 28-й минуты, когда Бернарду Силва чуть качнул защитника и нанес удар без замаха из пределов штрафной — голкипер уверенно взял мяч.



За весь первый тайм "бордовые" так и не провели ни одной вразумительной атаки, если не считать момента Криса Вуда, прорыв которого был остановлен Эдерсоном и офсайдом. Зато "Бернли" был очень хорош, препятствуя игре "Сити".



После перерыва "горожане" заиграли на полную катушку, подвергнув своего соперника огромному давлению. В таком режиме хозяева выстояли только до 63-й минуты, когда Бернарду Силва сделал передачу в штрафную, а Серхио Агуэро выцарапал мяч из ног защитника и пробил — 0:1. Снаряд пересек линию ворот на считанные сантиметры, но этого оказалось достаточно.



В дальнейшем "Сити" сохранил контроль над игрой, но уже действовал с оглядкой на свои ворота, стараясь свести риск к минимуму. На 75-й минуте вышедший на замену Габриэль Жезус едва не удвоил счет — на сей раз защитник успел вынеси мяч, прежде чем тот пересек линию ворот.



В концовке матча Хосеп Гвардиола выпустил Джона Стоунса с Николасом Отаменди, предпочтя забетонировать оборонительную линию. Никаких случайностей уже не произошло.



"Бернли" сделал все, что мог, сыграв в свою игру и доставив немало проблем сопернику — просто этого оказалось недостаточно. После перерыва "Сити" заиграл на полную мощь и вырвал нужный результат, сделав еще один шаг к титулу.



"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче