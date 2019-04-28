"Сити" вырвал победу у "Бернли" и приблизился к титулу
Гол Серхио Агуэро позволил "Манчестер Сити" выцарапать минимальную победу в гостях у "Бернли" и стать еще ближе к титулу Премьер-Лиги.
Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно 2:2 в гостях у "Челси" в понедельник.
У "горожан" Лерой Сане вышел с первых минут вместо Фернандиньо, который из-за травмы даже не попал в число запасных.
С самого начала стало понятно, как "Бернли" собирается играть. Хозяева окопались у своих ворот, не оставляя сопернику пространства и не позволяя взвинчивать темп.
В результате острота в игре совершенно отсутствовала, а первого удара в створ пришлось ждать до 28-й минуты, когда Бернарду Силва чуть качнул защитника и нанес удар без замаха из пределов штрафной — голкипер уверенно взял мяч.
За весь первый тайм "бордовые" так и не провели ни одной вразумительной атаки, если не считать момента Криса Вуда, прорыв которого был остановлен Эдерсоном и офсайдом. Зато "Бернли" был очень хорош, препятствуя игре "Сити".
После перерыва "горожане" заиграли на полную катушку, подвергнув своего соперника огромному давлению. В таком режиме хозяева выстояли только до 63-й минуты, когда Бернарду Силва сделал передачу в штрафную, а Серхио Агуэро выцарапал мяч из ног защитника и пробил — 0:1. Снаряд пересек линию ворот на считанные сантиметры, но этого оказалось достаточно.
В дальнейшем "Сити" сохранил контроль над игрой, но уже действовал с оглядкой на свои ворота, стараясь свести риск к минимуму. На 75-й минуте вышедший на замену Габриэль Жезус едва не удвоил счет — на сей раз защитник успел вынеси мяч, прежде чем тот пересек линию ворот.
В концовке матча Хосеп Гвардиола выпустил Джона Стоунса с Николасом Отаменди, предпочтя забетонировать оборонительную линию. Никаких случайностей уже не произошло.
"Бернли" сделал все, что мог, сыграв в свою игру и доставив немало проблем сопернику — просто этого оказалось недостаточно. После перерыва "Сити" заиграл на полную мощь и вырвал нужный результат, сделав еще один шаг к титулу.
"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.04.2019 18:00
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Последние комментарии:
я бы сказал, что ща комбэкнем, но когда в нападении жирный, в пз тощий, в защите тормознутый, а на скамейке тупой - рассчитывать не на что
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Будет дико смешно если очки у горожанок заберет Брайтон.. Им терять нечего, борются за выживание в АПЛ... Вот у кого мотивация. Да и Лестер с приходом БРО стал амбициознее. Так, что чеемпик у горожанок - это еще бабка на двое сказала...
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Сосарри бля.
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selta уже принялся за дело вместе со своим клубом. Ну что за топарь!
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Лукака и Мата просто срут в ротаны местным уебанам)
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С днюхай Мату, топовый был игрок, наш пездюк
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С днем рождения!! Хуан
Когда пофиг на результат , футбол совсем по другому смотрится :)
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Мата по красоте мстит ненавистному челси:))
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Чё с ипалом, залуппензы? )
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челси пидоры
это байи такой куличик праздничный что ле?
(ответить)
Самый слабый Челси на моей памяти.
Просто позорище.
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у Маты и ДР сегодня)
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ору с щельсбери
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В центре 2 рака в лице говниньи и ковачика, можно грузить на помойку.
Источник: http://fapl.ru/posts/70387/?c=1#c6872783
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ГГГГГГГГГГГГГМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МММММММАТААААААААААААААААААААААААААА
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сарри сливает ненужный турнир ради... бля, а ради чего?
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Мааатааааааааааааааааааа
прямо в рот безвизу
аахахахахаха
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и какого хуя взяткинсон игру на бровке там остановил? пидарас
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обана, не ожидал такого начала)
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Самый ленивый игрок раскатывает пенсов. А бывший игрок им забивает. Нет, песны, вы тоже нихуя лч не заслужили
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