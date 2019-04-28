Эмери считает, что удаление испортило игру "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что игру его команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Лестера" испортило удаление Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

В воскресенье "канониры" потерпели свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, все голы пропустив после перерыва — 3:0.



"Лестер" одержал эту победу в доминирующей манере, играя с преимуществом в одного игрока с 36-й минуты, когда 21-летний Мэйтланд-Найлс схлопотал свою вторую желтую карточку. По мнению Эмери, его игрока не следовало удалять, потому что Эйнсли не заслуживал свой первый "горчичник".



"Я не согласен с решением рефери. На мой взгляд, ключевой момент — это первая желтая карточка. Было совершенно очевидно, что наш игрок ее не заслуживал".



"Однако обе команды зависят от рефери, и это его решение было плохим решением для нас. Оно сильно изменило нашу игру, потому что наш план на матч подразумевал сильную игру в обороне, а красная карточка изменила наш план", — сообщил Эмери Sky Sports.