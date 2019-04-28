Эмери считает, что удаление испортило игру "Арсенала"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что игру его команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Лестера" испортило удаление Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

В воскресенье "канониры" потерпели свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, все голы пропустив после перерыва — 3:0.

"Лестер" одержал эту победу в доминирующей манере, играя с преимуществом в одного игрока с 36-й минуты, когда 21-летний Мэйтланд-Найлс схлопотал свою вторую желтую карточку. По мнению Эмери, его игрока не следовало удалять, потому что Эйнсли не заслуживал свой первый "горчичник".

"Я не согласен с решением рефери. На мой взгляд, ключевой момент — это первая желтая карточка. Было совершенно очевидно, что наш игрок ее не заслуживал".

"Однако обе команды зависят от рефери, и это его решение было плохим решением для нас. Оно сильно изменило нашу игру, потому что наш план на матч подразумевал сильную игру в обороне, а красная карточка изменила наш план", — сообщил Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Лестер, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 17:45

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Последние комментарии:




  1. unclearness 28.04.2019 18:36 # unclearness
    Визручелло ебаний, до удаления игры не было, че там портить
    Да уже игр 5 игры нет, пешеходы сука ленивые по полю бегают без мозгов и желания

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  2. redwhitegun 28.04.2019 18:02 # redwhitegun
    Ну епт, до удаления играли не лучше.

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  3. sellman 28.04.2019 17:59 # sellman
    Блиааа, два дегрода Сарри и Эмери, один лучше другого дают послематчевые вью.

    два дауна

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  4. monsieurgood 28.04.2019 17:55 # monsieurgood
    господи, да потрахайтесь вы уже с сарии, и пиздуйте из апл

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