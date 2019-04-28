"Шеффилд Юнайтед" вышел в Премьер-Лигу

"Шеффилд Юнайтед" оформил выход в Премьер-Лигу после осечки своего главного конкурента "Лидса".

Сами "клинки" провели свой матч еще накануне, обыграв "Ипсвич" со счетом 2:0. А сегодня команда Криса Уайлдера получила гарантию, что уже не опустится ниже второго места.



Это стало возможно после того, как "Лидс" потерял очки в захватывающем противостоянии с "Астон Виллой" (1:1). Что интересно, ответный гол в этом матче "белые" пропустили по требованию своего тренера Марсело Бьелсы, который решил восстановить справедливость.



Таким образом, следующий сезон "Шеффилд Юнайтед" начнет в Премьер-Лиге, вместе с "Норвичем". Третья путевка наверх будет разыграна через плей-офф.