"Шеффилд Юнайтед" вышел в Премьер-Лигу

Шеффилд Юнайтед "Шеффилд Юнайтед" оформил выход в Премьер-Лигу после осечки своего главного конкурента "Лидса".

Сами "клинки" провели свой матч еще накануне, обыграв "Ипсвич" со счетом 2:0. А сегодня команда Криса Уайлдера получила гарантию, что уже не опустится ниже второго места.

Это стало возможно после того, как "Лидс" потерял очки в захватывающем противостоянии с "Астон Виллой" (1:1). Что интересно, ответный гол в этом матче "белые" пропустили по требованию своего тренера Марсело Бьелсы, который решил восстановить справедливость.

Таким образом, следующий сезон "Шеффилд Юнайтед" начнет в Премьер-Лиге, вместе с "Норвичем". Третья путевка наверх будет разыграна через плей-офф.


Метки Премьер-Лига, Чемпионшип, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 16:50

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  1. electric 28.04.2019 16:55 # electric
    K P A C U B O

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  2. wolfsmensch 28.04.2019 16:51 # wolfsmensch
    УРРРРА!!! Третью путевку надеюсь получит Дерби или Астон Вилла

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  3. januzaj00 28.04.2019 16:51 # januzaj00
    Лидсу там и место)))

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