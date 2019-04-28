Линделеф рассказал, как "Юнайтед" собирается остановить Азара

Виктор Линделеф Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф рассказал, как его команда планирует остановить плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

В воскресенье "красные дьяволы" и "синие" сойдутся на "Олд Траффорд" в важнейшем матче в плане распределения мест в топ-4 Премьер-Лиги.

Наибольшую угрозу в этом матче для "Юнайтед будет представлять Азар, лучший игрок из стана соперника. Линделеф с уважением относится к Эдену, но ничуть его не боится.

"Нельзя давать ему слишком много пространства, потому что иначе он будет творить прекрасные вещи, ведь он великолепный игрок. Он демонстрирует это уже много лет. Нужно оставаться близко к нему и плотно его держать, когда он приближается с мячом к нашим воротам".

"У них просто очень хорошая команда с рядом замечательных игроков. Даже в свой плохой день, они могут создавать моменты из ничего благодаря высокому индивидуальному мастерству".

"Они очень хороши во владении мячом, поэтому ты должен быть полностью сосредоточен, когда обороняешься. Нельзя оставлять им свободное пространство. У них хорошая команда, но мы будем готовы к этому матчу", — цитирует Линделефа Daily Mirror.


Метки Азар, Линделеф, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 16:10

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  1. chebrec 28.04.2019 16:55 # chebrec
    Ещё один стоппер

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  2. firmino9 28.04.2019 16:45 # firmino9
    Из серии подавайте Месси.

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  3. gerrard08 28.04.2019 16:32 # gerrard08
    Лучше смоленка спросите

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  4. dred 28.04.2019 16:28 # dred
    фолить нещадно!)

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