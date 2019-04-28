"Лестер" разгромил "Арсенал"
"Арсенал" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, сокрушительно проиграв в гостях у "Лестера" — 3:0.
Относительно ничьей 2:2 с "Вест Хэмом" в стартовом составе "лис" произошло лишь одно изменение. Это Хамза Чоудури появился вместо Демарая Грея.
На острие атак "канониров" вернулся Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Месута Озила. Шкодран Мустафи и Сеад Колашинац вышли вместо Лорана Косьелни и Начо Монреаля.
"Лестер" действительно по-хозяйски начал матч, имея более чем двукратное преимущество по владению мячом. Атаки "лис" были достаточно острыми и, что важно, завершались ударами, пускай в большинстве своем — неточными.
"Арсенал" впервые по-настоящему огрызнулся на 23-й минуте, когда Александр Лакасетт наносил удар в касание из пределов штрафной площади после прострела с фланга — мимо.
Был у гостей еще один момент, когда голкипер хозяев Каспер Шмейхель ногой отразил удар Алекса Ивоби, но в остальном преимущество "Лестера" было значительным.
На 36-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс схлопотал вторую желтую карточку и оставил "канониров" вдесятером. После этого "лисы" просто доминировали над своим соперником, который зачастую был вынужден играть просто на отбой.
Чуя, что дело пахнем жареным, Унаи Эмери снял с игры Ивоби и выпустил на второй тайм Косьелни. "Арсенал" заперся возле своих ворот и сосредоточился на сдерживании соперника.
Гол назревал и, наконец, случился. Джеймс Мэддисон набросил мяч во вратарскую, а открывшийся за спиной у Косьелни Юри Тилеманс кивком головы опустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.
Пропустив, гости принялись раскрываться, но атаковали редко и совершенно невыразительно — скорее, "Лестер" мог забить еще. На 73-й минуте Тилеманс нанес крученый удар с дистанции — рядом со штангой, еще несколько раз "канониров" выручил Лено.
Развязка наступила на 86-й минуте, когда Джейми Варди после передачи Шмейхеля от своих ворот попытался перебросить мяч через Лено, попал в перекладину, а затем сам же головой сыграл на добивании — 2:0.
На исходе компенсированного времени Рикарду Перейра вывел Варди на пустые ворота, и Джейми установил окончательный счет — 3:0.
"Лестер" вчистую переиграл "Арсенал", превосходя своего соперника на голову даже при равных составах. "Лисы" одержали воодушевляющую победу и все еще могут финишировать седьмыми, а вот "канонирам" будет сложно запрыгнуть в топ-4 с такой игрой.
"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче
28.04.2019 15:55
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Последние комментарии:
Мс говнище.
Выносите пулю трофей
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Арсосааааал на коленииииии
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Короч арсенал и мю без топ 4. Справедливости ради и пенсы тоже не должны попадать но поскольку они играют наименее говняно относительно других претендентов то пусть в 4 лезут
(ответить)
0
0 финалов лч
0
и почти проё6анное чемпионство
(ответить)
эмири эут
(ответить)
Бернли, лестер - в каком то из этих матчей сити потеряет очки(если не в обоих), скаузерне один матч перетерпеть, и чемпионы
(ответить)
Накопишаяся усталось заметна у щити))) но не стоит на это вестись перед вторым таймом - крысы еще те...
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Мешки уже очкуют и ругаются
зае6ись, ой как зае6ись))))
(ответить)
У Варди уже 18-ый гол. Вот это топарь!
(ответить)
где жк ямайской шлюшке?
(ответить)
Этот гейсенал никогда не изменится.
(ответить)
Первые 30 минут за пернли.
тотально не везет им
(ответить)
слили ненужный турнир ради лиги Европы, что непонятного?
(ответить)
Бернли неплохо пока смотрится...тьфу-тьфу-тьфу не сглазить бы)))
(ответить)
Потом лисы нагнут и 6:0лси. Приятного просмотра!
Все иза давничей типа беспися и астера, нагнали лоховскую ауру на клуб!
Почему эти педеши не начали болеть например вот за арсенал?
Епаные петушары испортили мой клуб
Чтоб вы сдохли каклы епаные
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Минус Кайл))) заебись
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Варди как по заказу затащил
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Че то долго карали запрягают.
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Арсенал пздц. Венгер виноват ?
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Компани такая дичь конечно за такие вещи надо ЖК давать
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