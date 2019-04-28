"Лестер" разгромил "Арсенал"

"Арсенал" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, сокрушительно проиграв в гостях у "Лестера" — 3:0.

Относительно ничьей 2:2 с "Вест Хэмом" в стартовом составе "лис" произошло лишь одно изменение. Это Хамза Чоудури появился вместо Демарая Грея.



На острие атак "канониров" вернулся Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Месута Озила. Шкодран Мустафи и Сеад Колашинац вышли вместо Лорана Косьелни и Начо Монреаля.



"Лестер" действительно по-хозяйски начал матч, имея более чем двукратное преимущество по владению мячом. Атаки "лис" были достаточно острыми и, что важно, завершались ударами, пускай в большинстве своем — неточными.



"Арсенал" впервые по-настоящему огрызнулся на 23-й минуте, когда Александр Лакасетт наносил удар в касание из пределов штрафной площади после прострела с фланга — мимо.



Был у гостей еще один момент, когда голкипер хозяев Каспер Шмейхель ногой отразил удар Алекса Ивоби, но в остальном преимущество "Лестера" было значительным.



На 36-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс схлопотал вторую желтую карточку и оставил "канониров" вдесятером. После этого "лисы" просто доминировали над своим соперником, который зачастую был вынужден играть просто на отбой.



Чуя, что дело пахнем жареным, Унаи Эмери снял с игры Ивоби и выпустил на второй тайм Косьелни. "Арсенал" заперся возле своих ворот и сосредоточился на сдерживании соперника.



Гол назревал и, наконец, случился. Джеймс Мэддисон набросил мяч во вратарскую, а открывшийся за спиной у Косьелни Юри Тилеманс кивком головы опустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.



Пропустив, гости принялись раскрываться, но атаковали редко и совершенно невыразительно — скорее, "Лестер" мог забить еще. На 73-й минуте Тилеманс нанес крученый удар с дистанции — рядом со штангой, еще несколько раз "канониров" выручил Лено.



Развязка наступила на 86-й минуте, когда Джейми Варди после передачи Шмейхеля от своих ворот попытался перебросить мяч через Лено, попал в перекладину, а затем сам же головой сыграл на добивании — 2:0.



На исходе компенсированного времени Рикарду Перейра вывел Варди на пустые ворота, и Джейми установил окончательный счет — 3:0.



"Лестер" вчистую переиграл "Арсенал", превосходя своего соперника на голову даже при равных составах. "Лисы" одержали воодушевляющую победу и все еще могут финишировать седьмыми, а вот "канонирам" будет сложно запрыгнуть в топ-4 с такой игрой.



"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче