"Лестер" разгромил "Арсенал"

Джейми Варди и Бернд Лено "Арсенал" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, сокрушительно проиграв в гостях у "Лестера" — 3:0.

Относительно ничьей 2:2 с "Вест Хэмом" в стартовом составе "лис" произошло лишь одно изменение. Это Хамза Чоудури появился вместо Демарая Грея.

На острие атак "канониров" вернулся Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Месута Озила. Шкодран Мустафи и Сеад Колашинац вышли вместо Лорана Косьелни и Начо Монреаля.

"Лестер" действительно по-хозяйски начал матч, имея более чем двукратное преимущество по владению мячом. Атаки "лис" были достаточно острыми и, что важно, завершались ударами, пускай в большинстве своем — неточными.

"Арсенал" впервые по-настоящему огрызнулся на 23-й минуте, когда Александр Лакасетт наносил удар в касание из пределов штрафной площади после прострела с фланга — мимо.

Был у гостей еще один момент, когда голкипер хозяев Каспер Шмейхель ногой отразил удар Алекса Ивоби, но в остальном преимущество "Лестера" было значительным.

На 36-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс схлопотал вторую желтую карточку и оставил "канониров" вдесятером. После этого "лисы" просто доминировали над своим соперником, который зачастую был вынужден играть просто на отбой.

Чуя, что дело пахнем жареным, Унаи Эмери снял с игры Ивоби и выпустил на второй тайм Косьелни. "Арсенал" заперся возле своих ворот и сосредоточился на сдерживании соперника.

Гол назревал и, наконец, случился. Джеймс Мэддисон набросил мяч во вратарскую, а открывшийся за спиной у Косьелни Юри Тилеманс кивком головы опустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.

Пропустив, гости принялись раскрываться, но атаковали редко и совершенно невыразительно — скорее, "Лестер" мог забить еще. На 73-й минуте Тилеманс нанес крученый удар с дистанции — рядом со штангой, еще несколько раз "канониров" выручил Лено.

Развязка наступила на 86-й минуте, когда Джейми Варди после передачи Шмейхеля от своих ворот попытался перебросить мяч через Лено, попал в перекладину, а затем сам же головой сыграл на добивании — 2:0.

На исходе компенсированного времени Рикарду Перейра вывел Варди на пустые ворота, и Джейми установил окончательный счет — 3:0.

"Лестер" вчистую переиграл "Арсенал", превосходя своего соперника на голову даже при равных составах. "Лисы" одержали воодушевляющую победу и все еще могут финишировать седьмыми, а вот "канонирам" будет сложно запрыгнуть в топ-4 с такой игрой.

"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 15:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 28.04.2019 16:54 # thegodfather
    Мс говнище.
    Выносите пулю трофей

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  2. januzaj00 28.04.2019 16:52 # januzaj00
    Арсосааааал на коленииииии

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  3. van-der-slav 28.04.2019 16:52 # van-der-slav
    Короч арсенал и мю без топ 4. Справедливости ради и пенсы тоже не должны попадать но поскольку они играют наименее говняно относительно других претендентов то пусть в 4 лезут

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  4. electric 28.04.2019 16:52 # electric
    0
    0 финалов лч
    0














    и почти проё6анное чемпионство

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  5. plague 28.04.2019 16:51 # plague
    эмири эут

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  6. l-freeman 28.04.2019 16:48 # l-freeman
    Бернли, лестер - в каком то из этих матчей сити потеряет очки(если не в обоих), скаузерне один матч перетерпеть, и чемпионы

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  7. only--liverpool 28.04.2019 16:46 # only--liverpool
    Накопишаяся усталось заметна у щити))) но не стоит на это вестись перед вторым таймом - крысы еще те...

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  8. electric 28.04.2019 16:45 # electric
    Мешки уже очкуют и ругаются
    зае6ись, ой как зае6ись))))

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  9. xin 28.04.2019 16:43 # xin
    У Варди уже 18-ый гол. Вот это топарь!

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  10. electric 28.04.2019 16:42 # electric
    где жк ямайской шлюшке?

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  11. jumanji 28.04.2019 16:37 # jumanji
    Этот гейсенал никогда не изменится.

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  12. electric 28.04.2019 16:37 # electric
    Первые 30 минут за пернли.
    тотально не везет им

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  13. al-faarabi 28.04.2019 16:34 # al-faarabi
    слили ненужный турнир ради лиги Европы, что непонятного?

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  14. only--liverpool 28.04.2019 16:33 # only--liverpool
    Бернли неплохо пока смотрится...тьфу-тьфу-тьфу не сглазить бы)))

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  15. selta 28.04.2019 16:32 # selta
    Потом лисы нагнут и 6:0лси. Приятного просмотра!
    Все иза давничей типа беспися и астера, нагнали лоховскую ауру на клуб!
    Почему эти педеши не начали болеть например вот за арсенал?
    Епаные петушары испортили мой клуб
    Чтоб вы сдохли каклы епаные

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  16. only--liverpool 28.04.2019 16:29 # only--liverpool
    Минус Кайл))) заебись

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  17. mata05 28.04.2019 16:29 # mata05
    Варди как по заказу затащил

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  18. mata05 28.04.2019 16:28 # mata05
    Че то долго карали запрягают.

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  19. slash-lfc 28.04.2019 16:27 # slash-lfc
    Арсенал пздц. Венгер виноват ?

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  20. only--liverpool 28.04.2019 16:27 # only--liverpool
    Компани такая дичь конечно за такие вещи надо ЖК давать

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