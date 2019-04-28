"Бернли" готов отпустить Харта свободным агентом

Голкиперу "Бернли" Джо Харту, вероятно, придется искать новый клуб на следующий сезон.

После двух лет скитаний по арендам, прошлым летом Харт разорвал отношения с "Манчестер Сити" и присоединился к "Бернли" по сделке стоимостью 4 миллиона фунтов.



Однако та покупка была для клуба с "Тер Мур" во многом вынужденной мерой, ведь Том Хитон и Ник Поуп были тяжело травмированы.



Травмы конкурентов обеспечили Харту прекрасную возможность закрепиться в качестве первого номера "бордовых", однако этим шансом Джо не воспользовался и по ходу сезона был вытеснен в запас выздоровевшим Хитоном.



Свой последний матч за "Бернли" Харт сыграл еще на Boxing Day, когда команда Шона Дайча унизительно уступила на своем поле "Эвертону" со счетом 1:5.



Как сообщает Daily Mail, Харт не входит в планы Дайча на следующий сезон. "Бернли" готов отпустить Джо из клуба свободным агентом.



Совсем скоро Харт приступит к рассмотрению вариантов для продолжения своей карьеры. Интерес к Джо уже обозначили некоторые клубы французской Лиги 1.