Робертсон: "Поражение от "Реала" стало источником мотивации для "Ливерпуля"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон рассказал, что в этом сезоне его команда использует как источник мотивации свое поражение в финале Лиги Чемпионов год назад.

В заключительном матче прошлого сезона "красные" не смогли помешать "Реалу" третий раз подряд выиграть Лигу Чемпионов.

Однако та неудача лишь подстегнула команду Юргена Клоппа, которая сейчас не только претендует на титул Премьер-Лиги, но и вскоре сразится с "Барселоной" за путевку в финал Лиги Чемпионов.

"Многие команды, возможно, рассыпались бы после такого или позволили бы этому разочарованию распространиться на следующий сезон. Мы же использовали это как мотивацию".

"В лице "Реала" мы играли против очень опытный команды, которая побеждала в финале три года подряд, и их опыт сказался. Когда они повели в счете, то взяли игру под свой контроль, и мы особо не могли к ним подобраться".

"Барселона" будет чертовски сложным соперником, но если мы доберемся до финала, уверен, мы будем опытнее".

"Что бы ни случилось, мы проводим великолепный сезон, но теперь просто важно сделать этот заключительный рывок", — цитирует Робертсона The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 442

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. monsieurgood 28.04.2019 15:00 # monsieurgood
    готовьте полку для очередной мотивации после 1/2 лч

    (ответить)

  2. hammersmith 28.04.2019 14:52 # hammersmith
    топарь дикий

    (ответить)

  3. chebrec 28.04.2019 14:08 # chebrec
    Осталось только кубок какой зацепить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: