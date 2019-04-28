Робертсон: "Поражение от "Реала" стало источником мотивации для "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон рассказал, что в этом сезоне его команда использует как источник мотивации свое поражение в финале Лиги Чемпионов год назад.

В заключительном матче прошлого сезона "красные" не смогли помешать "Реалу" третий раз подряд выиграть Лигу Чемпионов.



Однако та неудача лишь подстегнула команду Юргена Клоппа, которая сейчас не только претендует на титул Премьер-Лиги, но и вскоре сразится с "Барселоной" за путевку в финал Лиги Чемпионов.



"Многие команды, возможно, рассыпались бы после такого или позволили бы этому разочарованию распространиться на следующий сезон. Мы же использовали это как мотивацию".



"В лице "Реала" мы играли против очень опытный команды, которая побеждала в финале три года подряд, и их опыт сказался. Когда они повели в счете, то взяли игру под свой контроль, и мы особо не могли к ним подобраться".



"Барселона" будет чертовски сложным соперником, но если мы доберемся до финала, уверен, мы будем опытнее".



"Что бы ни случилось, мы проводим великолепный сезон, но теперь просто важно сделать этот заключительный рывок", — цитирует Робертсона The Telegraph.