Сульшер: "Некоторые из этих игроков не уцелели бы при Фергюсоне"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что некоторые из его звезд не уцелели бы при сэре Алексе Фергюсоне.

После семи поражения в девяти последних матчах с учетом всех соревнований болельщики "красных дьяволов" обратили свой гнев не на Сульшера, а на игроков команды, да и сам Оле Гуннар уже сообщил, что готов быть безжалостным, комплектуя состав на следующий сезон.



Претензии к Сульшеру у фанатов тоже есть — болельщики недовольны, что Оле Гуннар пытается копировать великого Фергюсона. Однако сам норвежец так не считает, хотя и признает, что от некоторых игроков сэр Алекс быстро бы избавился.



"Сейчас у нас другое поколение игроков. И некоторые из них, возможно, не смогли бы работать так, как того требовал сэр Алекс в свое время".



"Игроки знают историю клуба, она многое значит для каждого, но мы не можем на этом зацикливаться. Мы хотим работать в своем стиле. Мы делаем вещи по-другому, нежели предыдущие тренеры вроде сэра Алекса и Жозе Моуриньо".



"Мы не можем пытаться копировать сэра Алекса и его способы достижения успеха, потому что он был уникален. Мы должны идти своим путем. Каждый игрок знает, что времена изменились, и то, чего добился наш босс, было невероятно", — цитирует Сульшера Daily Mirror.