ФИФА готовится объявить решение по апелляции "Челси"

На предстоящей неделе "Челси" узнает, сможет ли подписывать новых игроков грядущим летом.

Напомним, еще в феврале ФИФА запретил "синим" регистрировать новичков в течение двух следующих трансферных окон. Такому наказанию клуб со "Стэмфорд Бридж" подвергся за многократные нарушения правил, регулирующих переходы не достигших 18 лет футболистов.



Затем ФИФА принял беспрецедентное решение не приостанавливать введенные в отношении "Челси" санкции на время рассмотрения апелляции лондонского клуба, хотя в случае с "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико" запрет временно снимался.



Как сообщает Daily Mail, ФИФА выслушала протест "Челси" еще 11 апреля, сообщив лондонскому клубу ожидать вердикта в течение примерно двух недель. Таким образом, со дня на день "синие" узнают, оказалась ли успешной их апелляция.



Вердикт ФИФА окажет огромное влияние на трансферные планы "Челси". Если запрет не будет снят, "синие" рискуют остаться без адекватной замены своему лучшему игроку Эдену Азару, который, вероятно, в любом случае будет продан в "Реал" ввиду истекающего через год контракта.