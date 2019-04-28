ПСЖ и "Марсель" интересуются Бенитесом

Рафаэль Бенитес ПСЖ и "Марсель" проявляют интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу.

Несмотря на отсутствие ожидаемой поддержки со стороны руководства клуба на трансферном рынке прошлым летом, Бенитес уверенно решил задачу по продлению "сороками" прописки в Премьер-Лиге.

Однако теперь клуб с "Сент Джеймс Парк" рискует лишиться своего рулевого. Переговоры с Рафаэлем о продлении истекающего в конце сезона контракта находятся в тупике.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли и исполнительный директор Ли Чарнли по-прежнему очень далеки, чтобы удовлетворить запросы Бенитеса, и эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов.

Определенный интерес к титулованному испанскому специалисту проявляет ПСЖ. Позиции Томаса Тухеля, нынешнего наставника парижан, заметно ослабли после вылета из Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Рафаэль привлекателен для ПСЖ тем, что, в отличие от Тухеля, обладает богатым опытом выступлений в Лиге Чемпионов, которую он выигрывал с "Ливерпулем" в 2005 году. Кроме того, Бенитес умеет управляться со звездными игроками, ранее поработав в "Челси" и "Реале".

Также возможность начать новый проект Бенитесу готов предложить американский миллиардер Фрэнк Маккурт, владеющий "Марселем". Пока его инвестиции, включая приглашение таких звездных игроков, как Кевин Стротман, Димитри Пайе и Марио Балотелли, не приносят дивидендов.


Метки Бенитес, Марсель, Ньюкасл, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. john-jones 28.04.2019 11:58 # john-jones
    В Челси приходи, а нынешнему деду на рейс в Италию всем миром наскребем.

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  2. dallaslp 28.04.2019 11:55 # dallaslp
    Позиции Томаса Тухеля, нынешнего наставника парижан, заметно ослабли после вылета из Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

    Вчера еще кубок Франции слили Ренну

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  3. chebrec 28.04.2019 11:28 # chebrec
    А все почему потому что Неймар был травмирован

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  4. tigerpool 28.04.2019 11:09 # tigerpool
    Кроме того, Бенитес умеет управляться со звездными игроками, ранее поработав в "Челси" и "Реале".


    Особенно в реале показал свой максимум

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  5. rap-woiska 28.04.2019 11:07 # rap-woiska
    Да на беню в псг посмотреть можно было бы

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