ПСЖ и "Марсель" интересуются Бенитесом
ПСЖ и "Марсель" проявляют интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу.
Несмотря на отсутствие ожидаемой поддержки со стороны руководства клуба на трансферном рынке прошлым летом, Бенитес уверенно решил задачу по продлению "сороками" прописки в Премьер-Лиге.
Однако теперь клуб с "Сент Джеймс Парк" рискует лишиться своего рулевого. Переговоры с Рафаэлем о продлении истекающего в конце сезона контракта находятся в тупике.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли и исполнительный директор Ли Чарнли по-прежнему очень далеки, чтобы удовлетворить запросы Бенитеса, и эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов.
Определенный интерес к титулованному испанскому специалисту проявляет ПСЖ. Позиции Томаса Тухеля, нынешнего наставника парижан, заметно ослабли после вылета из Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Рафаэль привлекателен для ПСЖ тем, что, в отличие от Тухеля, обладает богатым опытом выступлений в Лиге Чемпионов, которую он выигрывал с "Ливерпулем" в 2005 году. Кроме того, Бенитес умеет управляться со звездными игроками, ранее поработав в "Челси" и "Реале".
Также возможность начать новый проект Бенитесу готов предложить американский миллиардер Фрэнк Маккурт, владеющий "Марселем". Пока его инвестиции, включая приглашение таких звездных игроков, как Кевин Стротман, Димитри Пайе и Марио Балотелли, не приносят дивидендов.
28.04.2019 11:00
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В Челси приходи, а нынешнему деду на рейс в Италию всем миром наскребем.
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Позиции Томаса Тухеля, нынешнего наставника парижан, заметно ослабли после вылета из Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Вчера еще кубок Франции слили Ренну
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А все почему потому что Неймар был травмирован
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Кроме того, Бенитес умеет управляться со звездными игроками, ранее поработав в "Челси" и "Реале".
Особенно в реале показал свой максимум
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Да на беню в псг посмотреть можно было бы
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