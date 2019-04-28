ПСЖ и "Марсель" интересуются Бенитесом

ПСЖ и "Марсель" проявляют интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу.

Несмотря на отсутствие ожидаемой поддержки со стороны руководства клуба на трансферном рынке прошлым летом, Бенитес уверенно решил задачу по продлению "сороками" прописки в Премьер-Лиге.



Однако теперь клуб с "Сент Джеймс Парк" рискует лишиться своего рулевого. Переговоры с Рафаэлем о продлении истекающего в конце сезона контракта находятся в тупике.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли и исполнительный директор Ли Чарнли по-прежнему очень далеки, чтобы удовлетворить запросы Бенитеса, и эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов.



Определенный интерес к титулованному испанскому специалисту проявляет ПСЖ. Позиции Томаса Тухеля, нынешнего наставника парижан, заметно ослабли после вылета из Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".



Рафаэль привлекателен для ПСЖ тем, что, в отличие от Тухеля, обладает богатым опытом выступлений в Лиге Чемпионов, которую он выигрывал с "Ливерпулем" в 2005 году. Кроме того, Бенитес умеет управляться со звездными игроками, ранее поработав в "Челси" и "Реале".



Также возможность начать новый проект Бенитесу готов предложить американский миллиардер Фрэнк Маккурт, владеющий "Марселем". Пока его инвестиции, включая приглашение таких звездных игроков, как Кевин Стротман, Димитри Пайе и Марио Балотелли, не приносят дивидендов.