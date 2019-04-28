Гвардиола: "Интрига насчет титула жива благодаря "Ливерпулю"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что прогресс "Ливерпуля" — это та причина, по которой болельщики могут наслаждаться захватывающей концовкой чемпионской гонки Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне сомнения насчет судьбы титула отпали уже к середине дистанции. На столь же высоком уровне "Сити" проводит и нынешнюю кампанию, однако вопрос чемпионства до сих пор открыт, и у Гвардиолы есть этому объяснение.

"У разницы между этим сезоном и прошлым сезоном есть одна причина — "Ливерпуль". Мы выступаем так же, но "Ливерпуль" выступает гораздо, гораздо лучше. Другие клубы остались на прежнем уровне, но "Ливерпуль" значительно прибавил".

"Они купили невероятных игроков и демонстрируют невероятную стабильность — как мы в этом сезоне и прошлом сезоне".

"Теперь все зависит от того, кто лучше выдержит это давление и кто окажется стабильнее. Если ты проиграешь, то это не имеет значения — нужно понимать это каждую секунду. Ты просто должен выйти и сыграть эти три матча".

"Не имеет значения, как все закончится, ты всегда настроен забивать голы. Мы забили уже 157 голов в этом сезоне и хотим больше и больше. Это все, что ты должен делать".

"Если мы проиграем какой-нибудь матч? Что ж, это будет невезением, но в следующем сезоне мы вернемся и, надеюсь, будем сильнее", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 10:00

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  1. liverfun 28.04.2019 10:57 # liverfun
    Шарит, фа должна быть благодарна ливерпулю

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  2. mo-mo 28.04.2019 10:55 # mo-mo
    уже понимает что ему не видать чемпионства

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  3. girasimus 28.04.2019 10:54 # girasimus
    Оно и понятно, даже манки с пенсами обычные середняки.

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  4. chronicle 28.04.2019 10:03 # chronicle
    Стелит солому перед игрой с Бернли

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