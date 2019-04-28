Гвардиола: "Интрига насчет титула жива благодаря "Ливерпулю"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что прогресс "Ливерпуля" — это та причина, по которой болельщики могут наслаждаться захватывающей концовкой чемпионской гонки Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне сомнения насчет судьбы титула отпали уже к середине дистанции. На столь же высоком уровне "Сити" проводит и нынешнюю кампанию, однако вопрос чемпионства до сих пор открыт, и у Гвардиолы есть этому объяснение.



"У разницы между этим сезоном и прошлым сезоном есть одна причина — "Ливерпуль". Мы выступаем так же, но "Ливерпуль" выступает гораздо, гораздо лучше. Другие клубы остались на прежнем уровне, но "Ливерпуль" значительно прибавил".



"Они купили невероятных игроков и демонстрируют невероятную стабильность — как мы в этом сезоне и прошлом сезоне".



"Теперь все зависит от того, кто лучше выдержит это давление и кто окажется стабильнее. Если ты проиграешь, то это не имеет значения — нужно понимать это каждую секунду. Ты просто должен выйти и сыграть эти три матча".



"Не имеет значения, как все закончится, ты всегда настроен забивать голы. Мы забили уже 157 голов в этом сезоне и хотим больше и больше. Это все, что ты должен делать".



"Если мы проиграем какой-нибудь матч? Что ж, это будет невезением, но в следующем сезоне мы вернемся и, надеюсь, будем сильнее", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.