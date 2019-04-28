Сарри хочет остаться и сделать "Челси" претендентом на титул

Тренер Маурицио Сарри заявил, что хочет остаться в "Челси" и надеется сделать свой клуб претендентом на титул за два сезона.

Сарри очень неоднозначно проводит свой дебютный английский сезон, в течение которого ему пришлось столкнуться с претензиями болельщиков "синих" по поводу игрового стиля — пресловутый Саррибол очаровал далеко не всех.



Ожидается, что дальнейшая судьба Маурицио будет зависеть от того, попадет ли "Челси" в Лигу Чемпионов на будущий сезон, однако сам 60-летний итальянец в любом случае хотел бы продолжить работу.



"Премьер-Лига удивительна, и я бы хотел остаться в Премьер-Лиге. Я хочу остаться в "Челси", потому что уровень здесь очень, очень высок. Здесь на стадионах великолепная атмосфера, и это удивительная лига. Я бы хотел остаться здесь".



"Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к уровню "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них".



"Когда я пришел в Неаполь, предыдущий сезон "Наполи" завершил в 24 очках позади "Ювентуса". В нашем первом сезоне отставание от "Ювентуса" составило девять очков, во втором — шесть, в третьем — четыре".



"Для нас тогда оказалось невозможно полностью ликвидировать отставание, но в конце третьего сезона мы были очень близки к этому".



"Здесь мы имели только две-три недели на подготовку к сезону. А затем, с конца августа, мы принялись играть каждые три дня".



"В Неаполе я каждый сезон мог проводить около 60 тренировок для оборонительной линии. Здесь — только 11 или 12. Вероятно, мне требуется больше времени, чтобы привыкнуть к английскому футболу. Думаю, это нормально. Я должен освоиться не только в английском футболе, но и в клубе. Думаю, со следующего сезона я смогу давать больше своим игрокам", — цитирует Сарри Sky Sports.