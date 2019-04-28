"Лион" и ПСЖ уговаривают Венгера вернуться в футбол

"Лион" и ПСЖ уговаривают бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера вернуться в футбол со следующего сезона — но не в качестве тренера.

Напомним, Венгер находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Арсенал" за год до истечения своего контракта. Арсен всегда говорил, что не собирается долго отдыхать, но новое пристанище не нашел до сих пор.



По информации Daily Mail, теперь план 69-летнего француза состоит в том, чтобы вернуться к деятельности с сезона 2019/20. И, скорее всего, Венгер сделает это на своей родине.



Сообщается, что "Лион" готов предложить Арсену должность генерального менеджера. В клубе хотят, чтобы Венгер помог с назначением нового главного тренера, а также взял бы на себя вопросы трансферной политики.



В "Лионе" надеются, что в конечном счете Венгер поможет прервать доминирование ПСЖ во французском чемпионате, а как раз ПСЖ является другим претендентом на Арсена.



Достоверно известно, что Венгер находится в очень хороших отношениях с катарскими владельцами клуба с "Парк де Пренс". Боссы ПСЖ также предлагают Арсену кресло директора и хотят, чтобы такой опытный специалист оказал поддержку главному тренеру Томасу Тухелю, который оказался под давлением после провала в Лиге Чемпионов.