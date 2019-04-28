"Юнайтед" готов продать Погба и Лукаку за 200 млн. фунтов

Ромелу Лукаку и Поль Погба "Манчестер Юнайтед" рассчитывает выручить почти 200 миллионов фунтов с продажи полузащитника Поля Погба и нападающего Ромелу Лукаку грядущим летом.

С приближением летнего трансферного окна слухи, сватающие Погба в "Реал", набирают обороты. По информации Daily Mirror, за этим стоит агент 26-летнего француза Мино Райола, который излучает уверенность, что его клиент продолжит карьеру в Мадриде.

Недавно главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил на публику, что ожидает сохранить Погба, однако в руководстве клуба отчаялись сохранить капризного игрока.

Райола уже свернул все переговоры с "Юнайтед" о новом контракте для Поля и теперь надеется, что "Реал" достигнет компромисса с коллегами из Манчестере о сумме компенсации за полузащитника — в данный момент "дьяволы" оценивают Погба в 120 млн. фунтов.

Также боссы клуба с "Олд Траффорд" не собираются стоять на пути у Лукаку, который при Сульшере лишился статуса основного центрального нападающего "Юнайтед". В услугах Ромелу заинтересованы "Ювентус" и "Интер".

Сам Лукаку с радостью бы отправился в Серию А, о желании поиграть в которой он недавно сообщил через своего агента и лично.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1206

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. noi39 28.04.2019 08:42 # noi39
    200 за это?Мир сошёл с ума.

    (ответить)

  2. madchester 28.04.2019 08:17 # madchester
    Кому нужны эти два бревна за такие бабки?

    (ответить)

  3. donadvokat 28.04.2019 07:37 # donadvokat
    Первый верблюд ходячий, второй хоть и старается, но техники нет, только масса и габариты. Но против топов это не аргумент. Так что за такие бабки аут однозначно. Первому пшлнах, второму - просто спасибо и досвидос

    (ответить)

  4. john-jones 28.04.2019 07:37 # john-jones
    Два мешка с картошкой. Даром забирайте.

    (ответить)

  5. element-ekb 28.04.2019 07:08 # element-ekb
    Продам ленивых голубцов. Дорого!

    (ответить)

  6. chebrec 28.04.2019 07:06 # chebrec
    МЮ бизнес машина

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: