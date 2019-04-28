"Юнайтед" готов продать Погба и Лукаку за 200 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает выручить почти 200 миллионов фунтов с продажи полузащитника Поля Погба и нападающего Ромелу Лукаку грядущим летом.

С приближением летнего трансферного окна слухи, сватающие Погба в "Реал", набирают обороты. По информации Daily Mirror, за этим стоит агент 26-летнего француза Мино Райола, который излучает уверенность, что его клиент продолжит карьеру в Мадриде.



Недавно главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил на публику, что ожидает сохранить Погба, однако в руководстве клуба отчаялись сохранить капризного игрока.



Райола уже свернул все переговоры с "Юнайтед" о новом контракте для Поля и теперь надеется, что "Реал" достигнет компромисса с коллегами из Манчестере о сумме компенсации за полузащитника — в данный момент "дьяволы" оценивают Погба в 120 млн. фунтов.



Также боссы клуба с "Олд Траффорд" не собираются стоять на пути у Лукаку, который при Сульшере лишился статуса основного центрального нападающего "Юнайтед". В услугах Ромелу заинтересованы "Ювентус" и "Интер".



Сам Лукаку с радостью бы отправился в Серию А, о желании поиграть в которой он недавно сообщил через своего агента и лично.