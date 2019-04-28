36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 28 апреля тремя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ 14:00 Онлайн-трансляция



Выезд к "Лестеру" — нет тот матч, который "Арсеналу" хотелось бы сыграть после поражений от "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона", да еще и за считанные дни до полуфинала Лиги Европы. "Лисы" слегка притормозили в последнее время — после четырех побед подряд последовали поражение и ничья. В 24 последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "канониры" уступили лишь однажды — 3:1 на поле "Лестера" в прошлом сезоне.



Единственной потерей "Лестера" так и остается Даниэль Амарти. Капитан Уэс Морган снова в строю, пропустив последний матч по причинам личного характера.



"Арсеналу" необходимо принять решение насчет готовности нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который пропустил матч с "Вулверхэмптоном" из-за операции на пазухах. Аарон Рэмси и Денис Суарес травмированы.



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:05 Онлайн-трансляция



Болельщики "Ливерпуля" буквально молятся на "Бернли" после того, как остановить "Манчестер Сити" не смог "Манчестер Юнайтед". Эти мольбы небезосновательны — "бордовые" по разу обыгрывали действующего чемпиона в каждом из четырех предыдущих сезонов Премьер-Лиги. Однако "горожане" набрал просто устрашающую форму, одержав 11 побед подряд в чемпионате — это их самая продолжительная серия в нынешнем сезоне. "Горожане" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "Бернли" с учетом всех соревнований, выиграв шесть из них.



В лазарете "Бернли", как и прежде, остаются Стивен Дефур, Аарон Леннон и Питер Крауч. Фил Бардсли, пропустивший три последних матча с рассечением ноги, под вопросом.



"Сити" предстоит оценить состояние колена Фернандиньо, который был вынужденно заменен в дерби Манчестера. У Кевина Де Брюйне мышечное повреждение.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция



"Юнайтед" затормозил в самый неподходящий момент, проиграв семь из девяти последних матчей во всех турнирах и превратившись в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4. Пугает еще и то, что свой последний гол с игры "красные дьяволы" забили 527 минут назад. Проблемы соперника могут стать благом для "Челси", который в случае победы воспользуется субботней осечкой "Тоттенхэма" и поднимется на третье место. "Юнайтед" имеет возможность оформить третью подряд победу над "синими" у себя дома в рамках высшего дивизиона впервые с 1957 года.



После шести матчей отсутствия с травмой задней поверхности бедра может вернуться полузащитник "Юнайтед" Андер Эррера. Фил Джонс и Скотт Мактоминей под вопросом. Давид Де Хеа останется в воротах, несмотря на упадок формы.



Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы ахилла. Антонио Рюдигер залечил свое колено.