36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Эден Азар и Фил Джонс В воскресенье 28 апреля тремя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ 14:00 Онлайн-трансляция

Выезд к "Лестеру" — нет тот матч, который "Арсеналу" хотелось бы сыграть после поражений от "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона", да еще и за считанные дни до полуфинала Лиги Европы. "Лисы" слегка притормозили в последнее время — после четырех побед подряд последовали поражение и ничья. В 24 последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "канониры" уступили лишь однажды — 3:1 на поле "Лестера" в прошлом сезоне.

Единственной потерей "Лестера" так и остается Даниэль Амарти. Капитан Уэс Морган снова в строю, пропустив последний матч по причинам личного характера.

"Арсеналу" необходимо принять решение насчет готовности нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который пропустил матч с "Вулверхэмптоном" из-за операции на пазухах. Аарон Рэмси и Денис Суарес травмированы.

БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:05 Онлайн-трансляция

Бернли Болельщики "Ливерпуля" буквально молятся на "Бернли" после того, как остановить "Манчестер Сити" не смог "Манчестер Юнайтед". Эти мольбы небезосновательны — "бордовые" по разу обыгрывали действующего чемпиона в каждом из четырех предыдущих сезонов Премьер-Лиги. Однако "горожане" набрал просто устрашающую форму, одержав 11 побед подряд в чемпионате — это их самая продолжительная серия в нынешнем сезоне. "Горожане" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "Бернли" с учетом всех соревнований, выиграв шесть из них.

В лазарете "Бернли", как и прежде, остаются Стивен Дефур, Аарон Леннон и Питер Крауч. Фил Бардсли, пропустивший три последних матча с рассечением ноги, под вопросом.

"Сити" предстоит оценить состояние колена Фернандиньо, который был вынужденно заменен в дерби Манчестера. У Кевина Де Брюйне мышечное повреждение.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция

"Юнайтед" затормозил в самый неподходящий момент, проиграв семь из девяти последних матчей во всех турнирах и превратившись в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4. Пугает еще и то, что свой последний гол с игры "красные дьяволы" забили 527 минут назад. Проблемы соперника могут стать благом для "Челси", который в случае победы воспользуется субботней осечкой "Тоттенхэма" и поднимется на третье место. "Юнайтед" имеет возможность оформить третью подряд победу над "синими" у себя дома в рамках высшего дивизиона впервые с 1957 года.

После шести матчей отсутствия с травмой задней поверхности бедра может вернуться полузащитник "Юнайтед" Андер Эррера. Фил Джонс и Скотт Мактоминей под вопросом. Давид Де Хеа останется в воротах, несмотря на упадок формы.

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы ахилла. Антонио Рюдигер залечил свое колено.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. skylake 28.04.2019 01:27 # skylake
    Проблемы соперника могут стать благом для "Челси", который в случае победы воспользуется субботней осечкой "Тоттенхэма" и поднимется на третье место.

    Чтобы Челси поднятся на третье место, нужно обыграть манков со счетом 0-6.

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  2. lahmatyj 28.04.2019 01:27 # lahmatyj
    Бернли может как победить, так и влететь крупно. пенсы - скам: ебля жабы с гадюкой. ггшек снова ебнут.

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  3. gunars 28.04.2019 01:17 # gunars
    победа гостей кроме гпенсов

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  4. van-der-slav 28.04.2019 00:56 # van-der-slav
    какого хрена Валя не играет? ладно он моуру не угодил но тут то почему? как будто его и нет в клубе

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  5. rap-woiska 28.04.2019 00:56 # rap-woiska
    РЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННННННННН

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  6. blackbirdofk 28.04.2019 00:42 # blackbirdofk
    Лестер - Арсенал п1 с форой -1
    Бернли - Ман Сити Бернли не забьёт
    МЮ - Челси х2

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  7. chebrec 28.04.2019 00:39 # chebrec
    Камон Челси!!!

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  8. bezviz 28.04.2019 00:29 # bezviz
    против такого донного мю в принципе не должно быть сложно, но и прогулка не получится, думаю что Челси победит на классе с минимальной разницей, так как обе команды много пропускают и мало забивают то голов много не должно быть, плюс из-за большой важности этого матча команды будут пи3дец как осторожничать, завтра заряжу гривен 400 на тм 2.5

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  9. leysan 28.04.2019 00:17 # leysan
    "Челси", который в случае победы воспользуется субботней осечкой "Тоттенхэма" и поднимется на третье место
    ________________________________
    Челси поднимется на третье место только если разгромит МЮ с разницей в 8 и более мячей.

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  10. sisyazavr 28.04.2019 00:13 # sisyazavr
    Вперед за рубиловом! И, как обычно, спасибо Тоттенхему. Вечные неудачники, как и печеньпуль)

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  11. superperez101 28.04.2019 00:12 # superperez101
    жопастый накрутит
    интересно, смогут всухую или нет

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  12. electric 28.04.2019 00:10 # electric
    Первый (как обычно).

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