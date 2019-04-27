"Норвич" вышел в Премьер-Лигу

"Норвич" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на сезон 2019/20.

В последние недели команд Даниэля Фарка заметно сбавила обороты, четыре раза подряд сыграв вничью. Однако в субботу "канарейки" собрались и с большим игровым преимуществом одолели в домашних стенах "Блэкберн" — 2:1.



Этой победой "Норвич" гарантировал себе, что уже не опустится ниже второго места в Чемпионшипе. Таким образом, клуб с "Кэрроу Роуд" возвращается в элитный дивизион после трех лет перерыва.



Добавим, что в матче заключительного тура "Норвичу" будет достаточно ничьей в гостях у "Астон Виллы", чтобы финишировать первым в Чемпионшипе.