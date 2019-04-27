"Норвич" вышел в Премьер-Лигу

Норвич "Норвич" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на сезон 2019/20.

В последние недели команд Даниэля Фарка заметно сбавила обороты, четыре раза подряд сыграв вничью. Однако в субботу "канарейки" собрались и с большим игровым преимуществом одолели в домашних стенах "Блэкберн" — 2:1.

Этой победой "Норвич" гарантировал себе, что уже не опустится ниже второго места в Чемпионшипе. Таким образом, клуб с "Кэрроу Роуд" возвращается в элитный дивизион после трех лет перерыва.

Добавим, что в матче заключительного тура "Норвичу" будет достаточно ничьей в гостях у "Астон Виллы", чтобы финишировать первым в Чемпионшипе.


Метки Норвич, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 23:35

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  1. gunars 27.04.2019 23:53 # gunars
    суарес в барсе)

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  2. reams 27.04.2019 23:52 # reams
    ну такое себе, вон там лфц нового спеца уже подготовил

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  3. chebrec 27.04.2019 23:50 # chebrec
    Пацаны ваще ребята

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  4. wolfsmensch 27.04.2019 23:42 # wolfsmensch
    заглянут в АПЛ на сезон?

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