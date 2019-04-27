"Боруссия" снова опровергла слухи о продаже Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк в очередной раз опроверг слухи о продаже вингера Джейдона Сано грядущим летом.

В этом сезоне 19-летний Санчо превратился в одну из главных звезд Бундеслиги, забив 11 голов и отдав 14 результативных передач. Вообще, Джейдон является лучшим ассистентом в топ-5 европейских лиг, опережая даже Лионеля Месси и Эдена Азара.



Игрока сборной Англии уже несколько месяцев сватают в "Манчестер Юнайтед", а недавно в прессе появились слухи, что теперь и "Реал" тоже готов предложить 80 миллионов фунтов за Санчо. Однако позиция "Боруссии" остается неизменной: Джейдон не продается.



"Нет, мы не получали никаких предложений. Мы не ожидаем этого и не хотим этого, потому что он в наших планах. Он будет играть за дортмундскую "Боруссию" в следующем сезоне. Никому не нужно выходить с нами на контакт", — сообщил Цорк Sky Sports.