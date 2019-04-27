"Ливерпуль" сохраняет интерес к Набилю Фекиру

"Ливерпуль" все еще заинтересован в плеймейкере "Лиона" Набиле Фекире, который готовится сменить клуб грядущим летом.

Напомним, Фекир едва не присоединился к "красным" прошлым летом. Сделка сорвалась в последний момент, когда Набиль уже записал приветственное интервью и поучаствовал в фотосессии.



С тех пор Набиль так и не согласился подписать новый контракт с "Лионом", а недавно принял решение сменить агента.



А поскольку действующий контракт 25-летнего игрока сборной Франции истекает уже в следующем году, это не оставляет "Лиону" иного выбора, кроме как продать своего воспитанника.



По информации L'Equipe, "Ливерпуль" все еще заинтересован в приобретении Фекира, но на сей раз может столкнуться с конкуренцией других клубов в борьбе за Набиля.



Интерес к Набилю, которого "Лион" был готов отпустить год назад за 53 миллиона фунтов, также проявляют "Ювентус" и "Манчестер Сити".