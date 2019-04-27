Хазенхюттль: "Это было сложнее, чем финишировать вторым в Бундеслиге"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль назвал продление своим клубом прописки в Премьер-Лиге более значимым достижением, чем завоевание второго места в Бундеслиге с "РБ Лейпциг".

Когда Хазенхюттль получил назначение на "Сент Мэри" в декабре, "святые" занимали только 18-е место в Премьер-Лиге. Однако Ральфу удалось взбодрить команду с южного побережья Англии, улучшив игру и результаты.



Захватывающая ничья 3:3 против "Борнмута" в субботу гарантировала, что "Саутгемптон" уже не вылетит в Чемпионшип, и Хазенхюттль считает это большим успехом — даже большим, чем второе место со своим бывшим клубом в сезоне Бундеслиги 2016/17.



"Задача, что стояла передо мной здесь, была гораздо сложнее, потому что нам пришлось начинать с чистого листа".



"Когда я пришел в Лейпциг, у нас уже была хорошая команда, которая едва повысилась в классе и могла прогрессировать дальше".



"Здесь у нас было много работы, но мы использовали каждую секунду, чтобы развить эту команду, и парни потрудились на славу. Каждый игрок сделал огромный шаг в развитии своей игры".



"Если вы посмотрите на два наших последних трансферных окна, то увидите, что мы никого не купили. Нам обязательно нужно будет покупать летом, нам требуется некоторая перестройка, нам требуются свежие игроки".



"Игроки здесь очень хорошо адаптировались к тому, как мы хотим играть. Это важно, потому что в следующем году нам нужно постараться стабильно набирать очки и быть на отдалении от зоны вылета", — сообщил Хазенхюттль Sky Sports.