"Арсенал" задумался о новом контракте с Уэлбеком

Данни Уэлбек "Арсенал" задумывается о том, чтобы предложить новый контракт нападающему Данни Уэлбеку.

Напомним, этот сезон оказался завершен для Уэлбека в ноябре, когда он получил серьезную травму лодыжки. Тогда же появились подозрения, что это и конец карьеры Данни на "Эмирейтс", ведь его контракт истекает грядущим летом.

Как сообщает Daily Mirror, 28-летний англичанин стремительно идет на поправку, а клубы Премьер-Лиги вроде "Вест Хэма", "Ньюкасла" и "Эвертона" уже обозначили свой интерес к игроку, который может быть доступен свободным агентом.

Эта ситуация заставила "Арсенал" засомневаться, стоит ли отпускать Уэлбека из клуба. Руководство "канониров" уже обсуждает вариант, чтобы предложить Данни новую сделку.

Впрочем, нет никаких гарантий, что сам Уэлбек согласится остаться в Северном Лондоне. По информации издания, если Данни и получит новый контракт, то только с понижением базовой зарплаты ввиду своей склонности к травмам и без гарантий игрового времени.


Метки Арсенал, контракты, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 20:00

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  1. wolfsmensch 27.04.2019 20:39 # wolfsmensch
    заслужил. в отличие от юзлеза Рамзея

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  2. ensiferum 27.04.2019 20:30 # ensiferum
    Лучший в своём деле.

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  3. botan1k 27.04.2019 20:25 # botan1k
    За фото +

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  4. iceteam 27.04.2019 20:19 # iceteam
    Легенда. Вместе с Санчесом, заслужили новый контракт.

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  5. rap-woiska 27.04.2019 20:17 # rap-woiska
    заслужил.

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