Эмери хочет сделать "Арсенал" лучшим клубом в мире
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сделать свой клуб лучшим в Премьер-Лиге и мире.
В своем дебютном английском сезоне Эмери сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и выступает в Лиге Европы, однако амбиции Унаи простираются гораздо дальше этого. Вместе с тем Унаи понимает, что путь на вершину будет сложным и долгим.
"Мы хотим, чтобы этот клуб достиг той отметки, когда бы он считался лучшим в Англии и мире, но это долгий процесс. Иногда — например, сегодня — нам требуется терпение".
"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов, но также мы понимаем, что наш процесс требует терпения, ведь здесь есть пять других очень сильных команд, которые обладают очень сильными игроками и выступают очень хорошо".
"Премьер-Лига — самый сложный чемпионат во всем мире. Нет другой такой страны, где было бы так сложно занять одно из четырех первых мест и попасть в Лигу Чемпионов".
"Может быть, в Испании сейчас нечто похожее — "Валенсии" тоже сложно попасть в топ-4, но здесь крупнейшие команды в мире выступают в одном чемпионате", — цитирует Эмери Goal.
27.04.2019 19:00
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Последние комментарии:
а вот это было смешно
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эх, юношеский максимализм...
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Пуховик вернись!!!
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Ержан проснись))))
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Эти радужные все витают в облаках.
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только во сне
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Апхахпхаааамм
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Тут всё ясно слить еммери и назначить маувра.
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гений, ты сможешь!!!
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