Эмери хочет сделать "Арсенал" лучшим клубом в мире

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сделать свой клуб лучшим в Премьер-Лиге и мире.

В своем дебютном английском сезоне Эмери сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и выступает в Лиге Европы, однако амбиции Унаи простираются гораздо дальше этого. Вместе с тем Унаи понимает, что путь на вершину будет сложным и долгим.

"Мы хотим, чтобы этот клуб достиг той отметки, когда бы он считался лучшим в Англии и мире, но это долгий процесс. Иногда — например, сегодня — нам требуется терпение".

"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов, но также мы понимаем, что наш процесс требует терпения, ведь здесь есть пять других очень сильных команд, которые обладают очень сильными игроками и выступают очень хорошо".

"Премьер-Лига — самый сложный чемпионат во всем мире. Нет другой такой страны, где было бы так сложно занять одно из четырех первых мест и попасть в Лигу Чемпионов".

"Может быть, в Испании сейчас нечто похожее — "Валенсии" тоже сложно попасть в топ-4, но здесь крупнейшие команды в мире выступают в одном чемпионате", — цитирует Эмери Goal.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 566

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  1. superperez101 27.04.2019 19:46 # superperez101
    а вот это было смешно

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  2. dallaslp 27.04.2019 19:30 # dallaslp
    эх, юношеский максимализм...

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  3. liverpool1892est 27.04.2019 19:27 # liverpool1892est
    Пуховик вернись!!!

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  4. scauzer11 27.04.2019 19:25 # scauzer11
    Ержан проснись))))

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  5. chelsea88 27.04.2019 19:08 # chelsea88
    Эти радужные все витают в облаках.

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  6. manutd-20champ 27.04.2019 19:07 # manutd-20champ
    только во сне

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  7. thegodfather 27.04.2019 19:06 # thegodfather
    Апхахпхаааамм

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  8. deman82 27.04.2019 19:04 # deman82
    Тут всё ясно слить еммери и назначить маувра.

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  9. gunars 27.04.2019 19:02 # gunars
    гений, ты сможешь!!!

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