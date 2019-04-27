Эмери хочет сделать "Арсенал" лучшим клубом в мире

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сделать свой клуб лучшим в Премьер-Лиге и мире.

В своем дебютном английском сезоне Эмери сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и выступает в Лиге Европы, однако амбиции Унаи простираются гораздо дальше этого. Вместе с тем Унаи понимает, что путь на вершину будет сложным и долгим.



"Мы хотим, чтобы этот клуб достиг той отметки, когда бы он считался лучшим в Англии и мире, но это долгий процесс. Иногда — например, сегодня — нам требуется терпение".



"Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов, но также мы понимаем, что наш процесс требует терпения, ведь здесь есть пять других очень сильных команд, которые обладают очень сильными игроками и выступают очень хорошо".



"Премьер-Лига — самый сложный чемпионат во всем мире. Нет другой такой страны, где было бы так сложно занять одно из четырех первых мест и попасть в Лигу Чемпионов".



"Может быть, в Испании сейчас нечто похожее — "Валенсии" тоже сложно попасть в топ-4, но здесь крупнейшие команды в мире выступают в одном чемпионате", — цитирует Эмери Goal.