Почеттино объяснил поражение от "Вест Хэма" усталостью

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил домашнее поражение от "Вест Хэма" усталостью своей команды.

За считанные дни до встречи с "Аяксом" в полуфинале Лиги Чемпионов "шпоры" провели весьма невыразительный матч в Премьер-Лиге. После перерыва "Вест Хэм" смотрелся свежее и острее, в итоге отпраздновав победу 0:1. По мнению Почеттино, его команде просто не хватило физических сил.



"В Премьер-Лиге так сложно обыгрывать команды, особенно когда твой соперник находится в другой обстановке, другой реальности".



"Конечно, они были свежее, а мы были уставшими. Теперь нам нужно двигаться дальше. Конечно, нам будет тяжело попасть в топ-4, но я надеюсь, мы сделаем это в двух оставшихся матчах".



"Конечно, нам пришлось тяжело, и мы знали это заранее, ведь это дерби. Соперник подошел к этому матчу в очень хорошем физическом состоянии, они были свежи, чтобы сражаться, у нас же совсем другая ситуация", — сообщил Почеттино Sky Sports.